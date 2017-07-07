Трамп оценил первый день саммита G20 и опубликовал фотоподборку

Президенту США Дональду Трампу понравилось начало саммита «Большой двадцатки», который проходит в Гамбурге 7−8 июля. Свои эмоции он описал в Twitter.



Ангела Меркель и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: Reuters

Хозяин Белого дома отметил: «Замечательный первый день с мировыми лидерами на саммите G20 здесь в Гамбурге, Германия. Жду с нетерпением второй день».

Трамп также опубликовал видео с кадрами его встреч с другими участниками мероприятия. Среди прочих, на снимках есть и президент России Владимир Путин.

Great first day with world leaders at the #G20Summit here in Hamburg, Germany. Looking forward to day two! #USA pic.twitter.com/bLKgZKQemw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июля 2017 г.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки» 7 июля и продолжалась более двух часов. Позднее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что беседа президентов длилась дольше, чем планировалось, поскольку ни один из них не хотел заканчивать встречу.

Встреча Путина и Трампа прошла под выстрелы и вой сирен , но была не напрасна

Даже первая леди США Мелания Трамп не смогла способствовать тому, чтобы переговоры завершились.

Лидеры двух стран пообщались на разные темы, включая Сирию и Украину, обсудили вопрос изъятия дипсобственности России в США, а также кибербезопасность.

По словам Тиллерсона, которые приводит ТАСС, «договоренности о следующей встрече президентов не было достигнуто».