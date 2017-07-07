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Трамп оценил первый день саммита G20 и опубликовал фотоподборку
08.07.2017 10:15 — Новости Мира | Tut.by
Президенту США Дональду Трампу понравилось начало саммита «Большой двадцатки», который проходит в Гамбурге 7−8 июля. Свои эмоции он описал в Twitter.
Хозяин Белого дома отметил: «Замечательный первый день с мировыми лидерами на саммите G20 здесь в Гамбурге, Германия. Жду с нетерпением второй день».
Трамп также опубликовал видео с кадрами его встреч с другими участниками мероприятия. Среди прочих, на снимках есть и президент России Владимир Путин.
Встреча Путина и Трампа прошла
Лидеры двух стран пообщались на разные темы, включая Сирию и Украину, обсудили вопрос изъятия дипсобственности России в США, а также кибербезопасность.
По словам Тиллерсона, которые приводит ТАСС, «договоренности о следующей встрече президентов не было достигнуто».
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Хозяин Белого дома отметил: "Замечательный первый день с мировыми лидерами на саммите G20 здесь в Гамбурге, Германия. Жду с нетерпением второй день".
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