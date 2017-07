Трамп оценил первый день саммита G20 и опубликовал фотоподборку

Президенту США Дональду Трампу понравилось начало саммита «Большой двадцатки», который проходит в Гамбурге 7−8 июля. Свои эмоции он описал в Twitter.

Хозяин Белого дома отметил: «Замечательный первый день с мировыми лидерами на саммите G20 здесь в Гамбурге, Германия. Жду с нетерпением второй день».

Трамп также опубликовал видео с кадрами его встреч с другими участниками мероприятия. Среди прочих, на снимках есть и президент России Владимир Путин.