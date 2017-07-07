Меркель, Макрон и Путин вместе позавтракали и обсудили ситуацию в Украине

Во второй день саммита G20 лидеры России, Франции и Германии провели рабочий завтрак, за которым обсудили ситуацию в Украине, сообщает пресс-служба Кремля.



Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель на саммите G20 в Гамбурге, 8 июля 2017 года. Фото: пресс-служба Кремля

8 июля президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон начали день с рабочего завтрака.

В пресс-службе сообщили, что обсуждалась ситуация в Украине и пути ее урегулирования. С российской стороны во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель на саммите G20 в Гамбурге, 8 июля 2017 года. Фото: пресс-служба Кремля

Официальный представитель правительства ФРГ рассказал, что главы государств — участников «нормандского формата» подтвердили необходимость соблюдения перемирия на востоке Украины, передает DW .

Напомним, в первый день саммита состоялась первая встреча президентов США и России. Дональд Трамп и Владимир Путин также обсуждали ситуацию в Украине. Помимо этого стороны смогли договориться о перемирии в Сирии, которое начнется в полдень 9 июля.