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Меркель, Макрон и Путин вместе позавтракали и обсудили ситуацию в Украине
08.07.2017 11:55 — Новости Мира | Tut.by
Во второй день саммита G20 лидеры России, Франции и Германии провели рабочий завтрак, за которым обсудили ситуацию в Украине,
8 июля президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон начали день с рабочего завтрака.
В пресс-службе сообщили, что обсуждалась ситуация в Украине и пути ее урегулирования. С российской стороны во встрече приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Официальный представитель правительства ФРГ рассказал, что главы государств — участников «нормандского формата» подтвердили необходимость соблюдения перемирия на востоке Украины, передает
Напомним, в первый день саммита состоялась первая встреча президентов США и России. Дональд Трамп и Владимир Путин также обсуждали ситуацию в Украине. Помимо этого стороны смогли договориться о перемирии в Сирии, которое начнется в полдень 9 июля.
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Главы государств - участников "нормандского формата" подтвердили необходимость соблюдения перемирия на востоке Украины.
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