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В Белостоке эвакуируют тысячи жителей, чтобы обезвредить бомбу

08.07.2017 14:26 — Новости Мира | Tut.by  
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В Белостоке обнаружили мощную бомбу времен Второй мировой войны. Бомба будет вывезена и взорвана на специальном полигоне.

Жители нескольких десятков улиц Белостока и двух пригородных районов в воскресенье, 9 июля, будут вынуждены покинуть свои дома. Эвакуация связана с саперными работами — обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны. Эвакуированы будут около 10 тысяч жителей.

По словам саперов из Ожиша, это самая большая бомба, найденная в регионе. Вес немецкого снаряда составлет более половины тонны, вес взрывчатки — более 200 килограммов. Радиус поражения ударной волной может составить более 1000 метров. Бомба будет взорвана на специальном полигоне.

Бомба была обнаружена 6 июля во время строительных работ на улице Циолковского в Белостоке.

 
 
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Бомба была обнаружена 6 июля во время строительных работ на улице Циолковского в Белостоке.

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