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Макрон рассказал о новой фазе в отношениях с Россией

08.07.2017 16:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что настала пора перейти к новой фазе в отношениях Парижа и Москвы. Об этом в субботу, 8 июля, сообщает Reuters.


Эммануэль Макрон и Владимир Путин. Фото: Reuters

«Мы сейчас уже можем двигаться к новой фазе, так как мы оба видим, что у каждого из нас слова не расходятся с делом», — заявил французский президент в преддверии встречи с Путиным на саммите G20, который проходит в Гамбурге.

Ранее Путин, комментируя итоги переговоров с Макроном, отметил активизацию экономических связей и рост товарооборота между Россией и Францией.

Переговоры Путина и Макрона в Париже прошли 29 мая и продлились почти три часа. По их итогам российский лидер заявил, что санкции в отношении России не помогут решить внутренний конфликт в Украине, а также призвал французские СМИ бороться за отмену всяческих ограничений в мировой экономике. Кроме того, Путин пригласил французского коллегу приехать в российскую столицу с длительным визитом.

 
 
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"Мы сейчас уже можем двигаться к новой фазе, так как мы оба видим, что у каждого из нас слова не расходятся с делом", - заявил французский президент.

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