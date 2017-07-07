Город в огне. Как Гамбург пострадал от экстремистов

Пока за закрытыми дверями политики G20 договаривались, пытаясь разрешить мировые проблемы, на улицы Гамбурга вышли сотни антиглобалистов. Большинство протестных демонстраций носили мирный характер. Но хватало и радикально настроенных участников акций, которые буквально разгромили несколько районов города.





Радикалы закидывали полицейских камнями и бутылками, громили витрины, грабили магазины и поджигали авто.





































Полиция в ответ применяла водометы и газ. Точные цифры пострадавших с обеих сторон станут известны уже после саммита. Что же касается правоохранителей, то, по предварительным данным, их пострадало более двух сотен.





Как сообщает «Немецкая волна», канцлер Германии Ангела Меркель осудила действия левых экстремистов и насилие в ходе протестов, и выразила благодарность полиции и правоохранительным органам Гамбурга.

Министр юстиции ФРГ Хайко Маас пообещал, что реакция немецких властей на действия левых экстремистов будет жесткой.

«Это не просто хулиганы и дебоширы, это люди, совершающие тяжкие преступления, и поджигатели», — заявил он изданию Bild am Sonntag. Тот факт, что «банды мародеров» опустошают целые городские кварталы, свидетельствует о том, что «насилие вышло на новый уровень», отметил немецкий министр.

Что же касается самого города, то он потихоньку начинает возвращаться к прежней жизни.













8 июля, в субботу, последний день работы саммита «большой двадцатки».