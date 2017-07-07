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Лидеры стран G20 приняли коммюнике по итогам саммита в Гамбурге
08.07.2017 19:47 — Новости Мира | Tut.by
Лидеры стран «большой двадцатки» приняли коммюнике по итогам саммита в Гамбурге. В документе, в частности, отражены разногласия с США по вопросу климата, обязательства по поддержанию прозрачности мировой финансовой системы, борьба с коррупцией, а также вопросы преодоления последствий миграции.
Парижское соглашение по климату
«Мы принимаем к сведению решение США выйти из Парижского соглашения, — отмечается в документе лидеров „двадцатки“, — США объявили о том, что это позволит немедленно прекратить реализацию их текущего национального сотрудничества и подтверждает твердую приверженность к подходу, который снижает выбросы [углекислого газа] при поддержке экономического роста и улучшает энергетическую безопасность».
Все страны G20, кроме США, выразили приверженность Парижскому соглашению
Первого июня американский президент Дональд
Укрепление финансовой архитектуры
Лидеры «двадцатки» в коммюнике подтвердили все обязательства по поддержанию прозрачности мировой финансовой системы, а также выступили за укрепление финансовой архитектуры в целях равномерного развития. «Мир нуждается в сильных, эффективных и представительных глобальных экономических и финансовых институтах. И мы продолжим работу над их укреплением. Мы также продолжим работать над глобальной справедливой и современной международной налоговой системой», — говорится в тексте коммюнике.
Там также указывается, что находящиеся в разработке международные документы будут введены согласно оговоренным срокам. В частности страны «двадцатки» надеются к концу 2018 года начать обмен информацией о финансовых счетах согласно соответствующему документу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР — Common Reporting Standard, СRS).
Кроме того, лидеры G20 обязались оказывать поддержку развивающимся странам в выстраивании прозрачной финансовой системы и налогообложения.
Особое внимание должно уделяться, указывается в документе, борьбе с коррупцией, уходу от уплаты налогов, пресечению финансирования терроризма и отмыванию денег.
Борьба с коррупцией
При этом участники саммита G20 договорились при помощи всех имеющихся методов противостоять коррупции. «Мы продолжаем в неограниченной мере выполнять план действий по борьбе с коррупцией на 2017−2018 годы при помощи практического международного сотрудничества и технического содействия. Мы утверждаем четыре пакета важных принципов, которые нацелены на целостность общественного и частного секторов», — говорится в итоговом заявлении.
В коммюнике прописано, что предприятия, которые получают прибыль при помощи коррупционных схем, «могут быть привлечены к ответственности».
В этом контексте участники «двадцатки» договорились противодействовать контрабанде редких животных и растений.
Партнерство с Африкой
Кроме того, страны G20 решили создать партнерство с Африкой, чтобы содействовать созданию рабочих мест и экономическому росту в этом регионе. Как отмечается, это должно поспособствовать борьбе с миграцией.
«Наши совместные усилия будут способствовать устойчивому экономическому росту и созданию рабочих мест, особенно для женщин и молодежи. Это поможет в борьбе с проблемами бедности и неравенства, которые являются одними из коренных причин миграции», — говорится в документе.
Лидеры стран «двадцатки» также выразили «приверженность борьбе с торговлей людьми» и заявили, что «полны решимости принять меры по противодействию перевозчикам мигрантов». В итоговой декларации также подчеркивается, что G20 поддерживает страны, которые сталкиваются с проблемой массовой миграции.
Вместе с тем Группа двадцати договорилась объединить усилия в преодолении последствий миграции и активизировать сотрудничество в борьбе против перевозчиков беженцев. «Мы выражаем приверженность борьбе с торговлей людей и полны решимости принять меры по противодействию перевозчикам мигрантов», — отмечается в документе. В нем также подчеркивается, что «двадцатка» поддерживает страны, которые сталкиваются с проблемой массовой миграции.
По данным Международной организации по миграции (МОМ), число прибывших с начала года в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 95 тыс. человек. При этом более 2,1 тыс. погибли или пропали без вести в пути.
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В документе, в частности, отражены разногласия с США по вопросу климата, обязательства по поддержанию прозрачности мировой финансовой системы, борьба с...
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