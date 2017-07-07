Лидеры стран G20 приняли коммюнике по итогам саммита в Гамбурге

Лидеры стран «большой двадцатки» приняли коммюнике по итогам саммита в Гамбурге. В документе, в частности, отражены разногласия с США по вопросу климата, обязательства по поддержанию прозрачности мировой финансовой системы, борьба с коррупцией, а также вопросы преодоления последствий миграции.



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Парижское соглашение по климату

«Мы принимаем к сведению решение США выйти из Парижского соглашения, — отмечается в документе лидеров „двадцатки“, — США объявили о том, что это позволит немедленно прекратить реализацию их текущего национального сотрудничества и подтверждает твердую приверженность к подходу, который снижает выбросы [углекислого газа] при поддержке экономического роста и улучшает энергетическую безопасность».

Все страны G20, кроме США, выразили приверженность Парижскому соглашению

При этом лидеры остальных 19 стран объединения с наиболее развитой и развивающейся экономикой подчеркнули свою приверженность соглашению, которое было одобрено в 2015 году и должно вступить в действие с 2020 года. «Лидеры остальных стран G20 констатируют, что Парижское соглашение не подлежит пересмотру, — подчеркивается в коммюнике. — Мы подтверждаем нашу твердую приверженность Парижскому соглашению, быстрому движению к его полной имплементации в соответствии с принципом общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей в зависимости от национальных обстоятельств».

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже, 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. В настоящий момент договор ратифицировали 26 стран.

Первого июня американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Трамп считает, что оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а следование его положениям могло обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Таким образом, общая позиция G20 по климату нашла отражение в следующей фразе коммюнике: «Мы вместе остаемся приверженными снижению выбросов парниковых газов за счет, в том числе, наращивания инновационных разработок в сфере выработки природосберегающей и экологически чистой энергии и энергоэффективности, а работе над энергетическими системами с низким выбросом парниковых газов».

Укрепление финансовой архитектуры

Лидеры «двадцатки» в коммюнике подтвердили все обязательства по поддержанию прозрачности мировой финансовой системы, а также выступили за укрепление финансовой архитектуры в целях равномерного развития. «Мир нуждается в сильных, эффективных и представительных глобальных экономических и финансовых институтах. И мы продолжим работу над их укреплением. Мы также продолжим работать над глобальной справедливой и современной международной налоговой системой», — говорится в тексте коммюнике.

Там также указывается, что находящиеся в разработке международные документы будут введены согласно оговоренным срокам. В частности страны «двадцатки» надеются к концу 2018 года начать обмен информацией о финансовых счетах согласно соответствующему документу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР — Common Reporting Standard, СRS).

Кроме того, лидеры G20 обязались оказывать поддержку развивающимся странам в выстраивании прозрачной финансовой системы и налогообложения.

Особое внимание должно уделяться, указывается в документе, борьбе с коррупцией, уходу от уплаты налогов, пресечению финансирования терроризма и отмыванию денег.

Политики также договорились о сохранении открытых рынков. Они выступили против протекционизма, признав при этом роль защитных мер в торговле и верховенство Всемирной торговой организации (ВТО) в определении норм международной торговли.

Борьба с коррупцией

При этом участники саммита G20 договорились при помощи всех имеющихся методов противостоять коррупции. «Мы продолжаем в неограниченной мере выполнять план действий по борьбе с коррупцией на 2017−2018 годы при помощи практического международного сотрудничества и технического содействия. Мы утверждаем четыре пакета важных принципов, которые нацелены на целостность общественного и частного секторов», — говорится в итоговом заявлении.

В коммюнике прописано, что предприятия, которые получают прибыль при помощи коррупционных схем, «могут быть привлечены к ответственности».

В этом контексте участники «двадцатки» договорились противодействовать контрабанде редких животных и растений.

Партнерство с Африкой

Кроме того, страны G20 решили создать партнерство с Африкой, чтобы содействовать созданию рабочих мест и экономическому росту в этом регионе. Как отмечается, это должно поспособствовать борьбе с миграцией.

«Наши совместные усилия будут способствовать устойчивому экономическому росту и созданию рабочих мест, особенно для женщин и молодежи. Это поможет в борьбе с проблемами бедности и неравенства, которые являются одними из коренных причин миграции», — говорится в документе.

Лидеры стран «двадцатки» также выразили «приверженность борьбе с торговлей людьми» и заявили, что «полны решимости принять меры по противодействию перевозчикам мигрантов». В итоговой декларации также подчеркивается, что G20 поддерживает страны, которые сталкиваются с проблемой массовой миграции.

Вместе с тем Группа двадцати договорилась объединить усилия в преодолении последствий миграции и активизировать сотрудничество в борьбе против перевозчиков беженцев. «Мы выражаем приверженность борьбе с торговлей людей и полны решимости принять меры по противодействию перевозчикам мигрантов», — отмечается в документе. В нем также подчеркивается, что «двадцатка» поддерживает страны, которые сталкиваются с проблемой массовой миграции.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), число прибывших с начала года в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 95 тыс. человек. При этом более 2,1 тыс. погибли или пропали без вести в пути.