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Иванка Трамп ненадолго занимала место отца на саммите G20

08.07.2017 23:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Дочь президента США Иванка Трамп ненадолго заняла место отца во время одного из заседаний представителей стран «большой двадцатки» в Гамбурге.

Это произошло в субботу, когда Трамп покинул заседание, посвященное Африке, чтобы провести переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Заняв место отца, Иванка Трамп оказалась в соседстве с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как отмечает корреспондент Би-би-си, этот случай можно назвать беспрецедентным, поскольку подобной ситуации в истории саммитов G20 не было.

Иванка Трамп, у которой есть свой рабочий кабинет в Белом доме, является советницей своего отца. Однако в случае, если лидер страны вынужден отсутствовать на одном из заседаний G20, его место обычно занимает должностное лицо более высокого ранга.

Поступок Иванки Трамп и президента США вызвал негодование пользователей социальных сетей, посчитавших, что она не внесла сколько-нибудь заметного вклада в дискуссию о проблемах здравоохранения и миграции в Африке.

Многие пользователи социальных сетей подчеркивали, что Иванка Трамп не может сидеть за столом переговоров на саммите G20, поскольку ее лично никто никуда не избирал и до прихода в политику своего отца она была известна преимущественно как дизайнер одежды.

Некоторые пользователи обратили внимание на противоречие между ее поведением и словами, сказанными в одном из недавних интервью, о том, что она старается быть «вне политики».

Иванка Трамп ранее в субботу присутствовала на еще одном заседании G20, посвященном вопросам женского предпринимательства и финансов. В этой встрече также принимали участие канцлер Германии Ангела Меркель и директор МВД Кристин Лагард.


Фото: Reuters

В апреле дочь Дональда Трампа Иванка участвовала в саммите «женской двадцатки» в Берлине. Для нее это была первая международная поездка после инаугурации отца. Во время саммита в Берлине Иванка Трамп произнесла речь в защиту своего отца, который, с ее слов, является ярым защитником семейных ценностей. По словам Иванки Трамп, она не узнает своего отца в нарисованном журналистами портрете Дональда Трампа как женоненавистника и человека с патерналистским отношением к женщинам.

Иванка присутствовала на многих встречах своего отца с мировыми лидерами, в том числе на переговорах с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Муж Иванки — Джаред Кушнер — был назначен старшим советником президента. Влияние супругов на президента Соединенных Штатов вызывает вопросы о конфликте интересов.

 
 
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Как отмечает корреспондент Би-би-си, этот случай можно назвать беспрецедентным, поскольку подобной ситуации в истории саммитов G20 не было.

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