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Эрдоган заявил о приостановке ратификации Парижского соглашения по климату вслед за США

09.07.2017 00:55 — Новости Мира | Tut.by  
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После выхода США из Парижского соглашения по климату Турция приостановила его ратификацию. Об этом в заявлении по итогам саммита G20 в Гамбурге, опубликованном Haberturk, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.


Фото: Reuters

Эрдоган рассказал об обсуждении в ходе саммита проблем климата и судьбы Парижского соглашения, которое должно быть ратифицировано парламентом Турции. «После действий США, наша позиция заключается в том, что соглашение не будет ратифицировано в парламенте», — заявил Эрдоган.

В начале июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Он объяснил свое решение тем, что из-за борьбы с глобальным потеплением США несут серьезные экономические потери, лишаясь миллионов рабочих мест.

Позиция США в отношении Парижского соглашения по климату была также выделена в итоговом коммюнике лидеров G20 по итогам саммита в Гамбурге. В итоговом заявлении «большой двадцатки» впервые отдельным абзацем была выделена особая позиция одной из стран-участниц клуба. Однако одновременно с этим, США подтвердили свою приверженность сокращению выбросов парниковых газов с одновременной поддержкой экономического роста.

 
 
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"После действий США, наша позиция заключается в том, что соглашение не будет ратифицировано в парламенте", - заявил Эрдоган.

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