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Эрдоган заявил о приостановке ратификации Парижского соглашения по климату вслед за США
09.07.2017 00:55 — Новости Мира | Tut.by
После выхода США из Парижского соглашения по климату Турция приостановила его ратификацию. Об этом в заявлении по итогам саммита G20 в Гамбурге, опубликованном Haberturk, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган рассказал об обсуждении в ходе саммита проблем климата и судьбы Парижского соглашения, которое должно быть ратифицировано парламентом Турции. «После действий США, наша позиция заключается в том, что соглашение не будет ратифицировано в парламенте», — заявил Эрдоган.
В начале июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Он объяснил свое решение тем, что из-за борьбы с глобальным потеплением США несут серьезные экономические потери, лишаясь миллионов рабочих мест.
Позиция США в отношении Парижского соглашения по климату была также выделена
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"После действий США, наша позиция заключается в том, что соглашение не будет ратифицировано в парламенте", - заявил Эрдоган.
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