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New York Times: Путин и Трамп спорили о "вмешательстве" России в выборы США около 40 минут

09.07.2017 08:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в рамках саммита G20 обсуждали тему предполагаемого вмешательства России в американские выборы около 40 минут, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома.


Владимир Путин и Дональд Трамп, Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: Reuters

Отмечается, что обмен мнениям порой носил напряженный характер.

При этом Путин достаточно громко требовал о Трампа доказательств того, что Россия якобы пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США.

По прошествии 40 минут Трамп сказал российскому президенту, что настало время перейти к другим вопросам.

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции в рамках G20 заявил, что Дональд Трамп неоднократно ставил вопрос о возможном вмешательстве России в американские выборы на их первой встрече. Также Путин отметил, что Трамп был удовлетворен его ответом про возможное вмешательство России в американские выборы.

 
 
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в рамках саммита G20 обсуждали тему предполагаемого вмешательства России в американские...

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