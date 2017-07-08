Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в рамках саммита G20 обсуждали тему предполагаемого вмешательства России в американские выборы около 40 минут, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома.



Владимир Путин и Дональд Трамп, Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: Reuters

Отмечается, что обмен мнениям порой носил напряженный характер.

При этом Путин достаточно громко требовал о Трампа доказательств того, что Россия якобы пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США.

По прошествии 40 минут Трамп сказал российскому президенту, что настало время перейти к другим вопросам.