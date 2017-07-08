Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в рамках саммита G20 обсуждали тему предполагаемого вмешательства России в американские выборы около 40 минут, пишет газета
Отмечается, что обмен мнениям порой носил напряженный характер.
При этом Путин достаточно громко требовал о Трампа доказательств того, что Россия якобы пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США.
По прошествии 40 минут Трамп сказал российскому президенту, что настало время перейти к другим вопросам.
Ранее Владимир Путин на пресс-конференции в рамках G20
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