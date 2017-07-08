Российская «Новая газета» сообщила , что в ночь на 26 января 2017 года в Чечне были расстреляны 27 человек. По информации издания, им не предъявили никаких официальных обвинений. Газета опубликовала фамилии предполагаемых убитых.



МВД России по Чеченской Республике. Фото с сайта unian.net

«Эти люди были задержаны в ходе нескольких спецопераций, проведенных в Чечне после 17 декабря 2016 года. Им не предъявлялось никаких официальных обвинений. В отношении этих людей, как, собственно, и в случае с геями, скорее всего, было принято решение о ликвидации. И приказ был приведен в исполнение», — пишет «Новая газета».

По данным издания, 17 декабря 2016 года группа молодых людей убила полицейского, угнала его машину и сбила на ней сотрудника ДПС. Все нападавшие были уничтожены. После этого по всей Чечне начались массовые задержания. До конца января были арестованы около 200 человек. Их поместили в подвалы и подсобные помещения отделов полиции без предъявления обвинений.

«Новая газета» предполагает, что 27 человек из числа задержанных были расстреляны в ночь на 26 января по подозрению в экстремизме. «Хотя утверждать это мы не можем — именно потому, что никаких официальных обвинений не предъявлялось», — пишет издание.

Расстрел произошел на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. В момент предполагаемой казни там находились несколько высокопоставленных чеченских чиновников. Расстрелянных развезли по различным кладбищам и закопали в наспех вырытых могилах, пишет «Новая газета».

Издание добавляет, что располагает данными о 27 убитых, но их может быть больше — 56.

«Новая газета» передала данные о жертвах «беспрецедентной по своим масштабам даже для Чечни внесудебной казни» правоохранительным органам. «Два месяца мы надеялись на сотрудничество, которое в самом начале было эффективным. Сегодня уже очевидно, что Следственный комитет России сдает позиции по этой ситуации», — пишет газета. Объяснив, что «государство не оставило нам выбора, издание опубликовало имена и фамилии погибших.

«Новая газета» — российская общественно-политическая газета, известная своими журналистики расследованиями. Много писала о ситуации с правами человека в Чечне. Последнее громкое расследование газеты — о преследовании геев в республике.