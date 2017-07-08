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Трамп исключил отмену санкций против РФ до разрешения конфликтов в Сирии и на Украине
09.07.2017 17:44 — Новости Мира | Tut.by
США не снимут санкции с России до урегулирования кризисов в Сирии и на Украине. Об этом сегодня заявил американский президент Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter. Он добавил, что вопрос о санкциях не поднимался во время переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге.
Во время встречи главы государств обсудили обеспечение режима перемирия в ряде регионов Сирии.
«Мы вели переговоры о перемирии в Сирии, которое спасет жизни. Настало время двигаться вперед в конструктивном сотрудничестве с Россией», — заявил Дональд Трамп.
Глава Белого дома также подтвердил, что президенты
«Я дважды решительно спрашивал президента Путина о российском вмешательстве в наши выборы. Он это категорически отверг», — написал Трамп.
Однако президент США не уточнил, поверил ли он Путину.
Ранее он говорил, что верит в возможность причастности российских спецслужб и хакеров ко взлому серверов сайта Национального комитета Демократической партии США и почты предвыборного штаба Клинтон, но не исключает, что в это могли быть вовлечены и другие страны.
8 июля газета The New York Times сообщила, что обсуждение вопроса возможного вмешательства России в выборы в США заняло у Трампа и Путина около 40 минут. Встреча двух президентов продолжалась более двух часов.
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Он добавил, что вопрос о санкциях не поднимался во время переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге.
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