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Более 12 миллионов жителей Китая оказались в зоне бедствия из-за наводнения
09.07.2017 18:44 — Новости Мира | Tut.by
Из-за наводнения, вызванного ливнями, более 12,2 миллиона жителей из 120 городов и уездов провинции Хуань в Центральном Китае оказались в зоне бедствия. Информационное агентство «Синьхуа»
В результате действия стихии погибли или пропали без вести 83 человека. Местные власти уточняют, что 28 из них были погребены под завалами в результате оползней, 13 стали жертвами наводнений, 22 погибли при обрушении зданий, четверо утонули.
Ливнями было разрушено 53 тысячи и серьезно повреждены еще 68 тысяч домов. Почти полмиллиона местных жителей нуждаются в срочной материальной помощи.
На ликвидацию последствий наводнения были вызваны более 52 тысяч военнослужащих, полицейских, пожарных и работников правительственных ведомств.
При этом начавшиеся в субботу дожди в провинции не прекращаются до сих пор.
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В результате действия стихии поглибли или пропали без вести 83 человека. Местные власти уточняют, что 28 из них были погребены под завалами в результате оползней, 13...
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