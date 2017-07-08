Более 12 миллионов жителей Китая оказались в зоне бедствия из-за наводнения

Из-за наводнения, вызванного ливнями, более 12,2 миллиона жителей из 120 городов и уездов провинции Хуань в Центральном Китае оказались в зоне бедствия. Информационное агентство «Синьхуа» сообщает , что в срочном порядке из региона было эвакуировано 1,62 миллиона человек.



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В результате действия стихии погибли или пропали без вести 83 человека. Местные власти уточняют, что 28 из них были погребены под завалами в результате оползней, 13 стали жертвами наводнений, 22 погибли при обрушении зданий, четверо утонули.

Ливнями было разрушено 53 тысячи и серьезно повреждены еще 68 тысяч домов. Почти полмиллиона местных жителей нуждаются в срочной материальной помощи.

На ликвидацию последствий наводнения были вызваны более 52 тысяч военнослужащих, полицейских, пожарных и работников правительственных ведомств.

При этом начавшиеся в субботу дожди в провинции не прекращаются до сих пор.