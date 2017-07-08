ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Десятки тысяч протестующих вышли на акцию против Эрдогана в Стамбуле

09.07.2017 19:55 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В центре Стамбула прошел митинг против правительства президента станы Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором приняли участие десятки тысяч человек.


Фото: Reuters

Перед этим они прошли маршем от Анкары до Стамбула. «Марш справедливости», участники которого преодолели более 400 километров, стартовал в турецкой столице 15 июня.

Его участники протестуют против массовых увольнений и арестов, которые последовали за неудачной попыткой военного переворота летом прошлого года.

Президент Эрдоган обвинил участников акции протеста в поддержке терроризма и заявил, что Народно-республиканская партия, организовавшая марш, вышла за рамки оппозиционной деятельности и действует совместно с террористическими группировками.

Лидер НРП Кемаль Кылычдароглу призвал к проведению марша после того, как один из членов партии Энис Бербероглу был приговорен к 25 годам тюрьмы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию.

Энис Бербероглу отвергает предъявленные ему обвинения. Митинг в Стамбуле прошел в районе Мальтепе, где содержится арестованный депутат.

Более 50 тысяч человек были арестованы и 140 тысяч уволены или отстранены от работы после неудавшейся попытки переворота в прошлом году. Аресты правозащитников и ведущих журналистов вызвали международное осуждение.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Стамбуле Марк Лоуэн, марш протеста можно считать беспрецедентным политическим вызовом, брошенным президенту Эрдогану.

Многие в стране считают, что правительство воспользовалось возможностью подавить всех своих противников под предлогом борьбы со сторонниками заговора, отмечает корреспондент.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед этим они прошли маршем от Анкары до Стамбула. "Марш справедливости", участники которого преодолели более 400 километров, стартовал в турецкой столице 15 июня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Более 12 миллионов жителей Китая оказались в зоне бедствия из-за наводнения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика