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Глава Верховной Рады Украины призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН
09.07.2017 23:01 — Новости Мира | Tut.by
Глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН при голосовании по вопросам, которые касаются конфликта в Украине. Такое заявление он сделал на встрече с главой Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в Киеве, пишет
По мнению главы украинского парламента, «агрессор не имеет права решать вопрос в ООН в отношении государства, на которое он напал».
Ответная реакция главы Организации Объединенных Наций неизвестна. Тем не менее, Уставом ООН предусмотрена возможность лишения права вето страны, которая является агрессором в каком-либо конфликте.
«Сейчас, когда российская агрессия продолжается, Украине особенно требуется сильная и действенная политика ООН», — сказал Андрей Парубий.
Правом вето в Совете безопасности ООН обладают всего пять его постоянных членов: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Каждая из них может одном своим голосом полностью отвергнуть проект любой содержательной резолюции Организации Объединенных Наций.
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По мнению главы украинского парламента, "агрессор не имеет права решать вопрос в ООН в отношении государства, на которое он напал".
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