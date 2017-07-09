Глава Верховной Рады Украины призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал лишить Россию права вето в Совете безопасности ООН при голосовании по вопросам, которые касаются конфликта в Украине. Такое заявление он сделал на встрече с главой Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем в Киеве, пишет УНИАН .



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По мнению главы украинского парламента, «агрессор не имеет права решать вопрос в ООН в отношении государства, на которое он напал».

Ответная реакция главы Организации Объединенных Наций неизвестна. Тем не менее, Уставом ООН предусмотрена возможность лишения права вето страны, которая является агрессором в каком-либо конфликте.

«Сейчас, когда российская агрессия продолжается, Украине особенно требуется сильная и действенная политика ООН», — сказал Андрей Парубий.

Правом вето в Совете безопасности ООН обладают всего пять его постоянных членов: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Каждая из них может одном своим голосом полностью отвергнуть проект любой содержательной резолюции Организации Объединенных Наций.