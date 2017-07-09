Трамп заявил, что не верит в реализацию одной из договоренностей с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в перспективу создания совместной с Россией двусторонней группы по вопросам кибербезопасности, хотя он и обсуждал этот вопрос во время личной встречи с Владимиром Путиным.



Владимир Путин и Дональд Трамп, Гамбург, 7 июля 2017 года. Фото: Reuters

Обсуждение с президентом России Владимиром Путиным возможности создания совместной группы по кибербезопасности не означает, что президент США Дональд Трамп верит в перспективу реализации этой идеи. Об этом сам Трамп написал в Twitter.

«Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня может, и оно произошло!» — написал Трамп.

Первая личная встреча лидеров России и США произошла 7 июля в Гамбурге на полях саммита G20. Она продлилась 2 часа 15 минут. Присутствовавший при беседе двух президентов глава МИД Росси Сергей Лавров рассказал, что лидеры сошлись в оценке важности решения проблем кибербезопасности. ​Стороны договорились, что эти вопросы станут предметом двустороннего взаимодействия и будет создана рабочая группа, отметил министр.

Цель группы — понять, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства и не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств.

Как рассказал источник газеты The New York Times, обсуждение проблем киберпреступности заняло около 40 минут из всего времени, которое президенты провели вместе. Трамп обсуждал предполагаемое вмешательство России в выборы в США. Собеседник издания утверждал, что ему о ходе переговоров рассказал госсекретарь США Рэкс Тиллерсон, присутствовавший на них. По данным газеты, беседа двух лидеров на эту тему была напряженной, они спорили, а Путин «громко требовал доказательств от президента», подтверждающих влияние Москвы на американские выборы 2016 года, в которых Трамп одержал победу. Инициатива закрыть тему и перейти к обсуждению других вопросов исходила от американского лидера, указывает источник издания.

Позже сам Трамп рассказал, что во время встречи с Путиным «дважды сильно надавил» на него, говоря о возможном вмешательстве России в американские выборы. «Я дважды сильно надавил на президента Путина насчет вмешательства России в наши выборы», — сообщил он, добавив, что Путин в ответ на это «яростно отрицал» все обвинения.

Однако по словам Лаврова, Трамп в беседе с Путиным сказал, что эта кампания уже приобретает достаточно странный характер, потому что за многие месяцы не предъявлено ни одного факта. Американский лидер, уточнил Лавров, сказал, что он слышал четкие заявления Путина о том, что российское руководство не вмешивалось в выборы и что он эти заявления принимает.

Похожую оценку дал и результатам обсуждения этой проблемы и Путин. «Наша позиция хорошо известна, я ее воспроизвел: нет никаких оснований считать, что Россия вмешивалась в выборный процесс в Соединенных Штатах», — подчеркнул политик, уточнив, что президент США, по его мнению, «принял к сведению» все доводы и «согласился».