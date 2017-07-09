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Катар сообщил о 340 млрд долларов резервов в ответ на бойкот арабских стран
10.07.2017 07:15 — Новости Мира | Tut.by
Глава Центрального банка Катара Абдула бин Сауд Аль-Тани в интервью CNBC заявил, что Доха не боится бойкота арабских стран и может выстоять экономическую блокаду.
«В этом надежность нашей системы, у нас достаточно денег, чтобы выстоять любой шок», — сказал он.
По словам Аль-Тани, ЦБ Катара обладает запасами в $ 40 млрд и запасами золота в $ 300 млрд.
Ранее сообщалось, что арабские страны Персидского залива готовятся наращивать масштаб экономических санкций в отношении Катара, а также расширить его дипломатическую изоляцию.
Дипломатический скандал начался 5 июня. Первыми о
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"В этом надежность нашей системы, у нас достаточно денег, чтобы выстоять любой шок", - сказал глава Центрального банка Катара.
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