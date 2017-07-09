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Катар сообщил о 340 млрд долларов резервов в ответ на бойкот арабских стран

10.07.2017 07:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава Центрального банка Катара Абдула бин Сауд Аль-Тани в интервью CNBC заявил, что Доха не боится бойкота арабских стран и может выстоять экономическую блокаду.


Фото: Reuters

«В этом надежность нашей системы, у нас достаточно денег, чтобы выстоять любой шок», — сказал он.

По словам Аль-Тани, ЦБ Катара обладает запасами в $ 40 млрд и запасами золота в $ 300 млрд.

Ранее сообщалось, что арабские страны Персидского залива готовятся наращивать масштаб экономических санкций в отношении Катара, а также расширить его дипломатическую изоляцию.

Дипломатический скандал начался 5 июня. Первыми о разрыве дипломатических отношений с Катаром по обвинению в поддержке терроризма и террористических группировок объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

 
 
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"В этом надежность нашей системы, у нас достаточно денег, чтобы выстоять любой шок", - сказал глава Центрального банка Катара.

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