Сын Трампа надеялся получить у российского юриста компромат на Клинтон

Сын Дональда Трампа согласился встретиться в Нью-Йорке с российским юристом за несколько месяцев до президентских выборов в США после того, как та пообещала предоставить компрометирующую информацию на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом сообщает New York Times .



Президент США Дональд Трамп с сыном Дональдом. Фото: Reuters

В субботу газета написала о том, что 9 июня 2016 года — за несколько месяцев до победы Трампа на президентских выборах — его сын Дональд Трамп-младший, зять Джаред Кушнер и (на тот момент) глава избирательного штаба Пол Манафорт встретились в «Трамп-тауэр» с юристом Натальей Весельницкой, которая — согласно New York Times — «связана с Кремлем».

Дональд Трамп-младший не отрицает факта встречи, однако говорит, что Весельницкая не смогла предоставить никакой «значимой информации».

Утверждения о сговоре между командой Трампа и российскими властями в ходе американской предвыборной кампании преследуют нового президента США все первые пять месяцев его пребывания на этом посту.

В настоящее время и ФБР, и конгресс США расследуют возможное вмешательство России в президентскую кампанию в Соединенных Штатах и пытаются понять, вступили ли какие-либо члены команды Трампа в сговор с Кремлем.

На данный момент встреча с Весельницкой в «Трамп-тауэр» — первая подтвержденная частная встреча российского гражданина с людьми из ближнего круга Дональда Трампа.

Согласно New York Times, Наталья Весельницкая известна как противница американского «закона Магнитского» и пытается пролоббировать его отмену. Именно этот закон стал поводом для введения Россией запрета на усыновление российских сирот американцами.

Издание также отмечает, что среди клиентов Весельницкой были крупные российские госкомпании, а также прямо заявляет, что юрист якобы связана с российскими властями, так как нередко работала над продвижением их инициатив. При этом газета не приводит никаких документальных подтверждений тому, что Весельницкая действительно связана с Кремлем.

В распространенном в воскресенье заявлении Дональд Трамп-младший сообщил, что знакомый предложил ему встретиться с человеком, обладавшим информацией, которая «могла оказаться полезной для кампании».

«Перед встречей я не знал ее имени. Я попросил Джареда [Кушнера] и Пола [Манафорта] присоединиться, однако ничего им не сказал о предмете встречи», — заявил он.

«После обмена любезностями женщина сообщила, что у нее есть информация о том, что некие связанные с Россией лица финансируют Национальный комитет Демократической партии и поддерживают Клинтон».

«Ее заявления были расплывчатыми, неопределенными и содержали мало смысла. Никакой дополнительной информации она не предоставила», — добавил сын президента США.

Затем Весельницкая начала разговор о программе усыновления российских детей американцами.

«Стало ясно, что это и было настоящей целью беседы, а обещания предоставить потенциально полезную информацию были просто предлогом», — сказал Дональд Трамп-младший.

Наталья Весельницкая подтвердила факт встречи, но заявила, что на ней «никак не обсуждалась президентская кампания».

Представитель Дональда Трампа сообщил, что президент США ничего не знал о встрече людей из его команды с Весельницкой и не присутствовал на ней.

В пятницу на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге состоялась первая официальная встреча президентов Путина и Трампа, на которой последний затронул тему возможного российского вмешательства в американские выборы.

После встречи представители обеих сторон подчеркивали, что она прошла в весьма доброжелательной атмосфере. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказали о переговорах по-разному: по словам Лаврова, Трампа успокоили заверения Путина, что Россия не организовывала никаких хакерских атак в ходе президентской кампании в США; Тиллерсон же такого не говорил.

В воскресенье Дональд Трамп написал в «Твиттере», что обсуждение с Путиным возможности создания совместной группы по кибербезопасности не означает, что сам он верит в возможность реализации этой идеи. «Это невозможно», — подчеркнул Трамп.