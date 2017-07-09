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Плененный под Луганском россиянин назвал себя контрактником

10.07.2017 08:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Взятый в плен под Луганском Виктор Агеев дал интервью украинской программе новостей ТСН. В беседе с журналистом он рассказал, что находился в воинской части всего четыре дня, подписал контракт и был переброшен на Донбасс.


Фото из Facebook

Гражданин России Виктор Агеев, взятый в плен украинцами в Луганской области, утверждает, что он — российский военнослужащий, «подписавший контракт на службу в вооруженных силах РФ». Фрагменты из интервью с Агеевым ежедневная программа новостей ТСН общенационального украинского телеканала «1+1» разместила на своем сайте вечером в воскресенье, 9 июля.

На вопрос корреспондента о том, в какой воинской части тот проходил службу, Агеев ответил: «По-моему, 65 246». Как отмечают корреспонденты программы, эта часть расположена в российском Новочеркасске Ростовской области. По данным агентства «Интерфакс», речь идет о полке связи и учебном центре Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

По словам Агеева, он приехал в часть, находился там четыре дня, подписал контракт о прохождении службы и практически сразу был отправлен на Донбасс.

На вопрос журналиста о том, почему так быстро произошла переброска, Виктор Агеев пояснил: «Отправка, наверное, была… Я не знаю, я не углублялся… Деньги платят… и служба — есть служба». Россиянин не исключил, что из его части на восток Украины направляли и других российских военнослужащих. «Может быть, и отправляли, но не моим «рейсом», — отметил он, добавив, что под словом «рейс» имел в виду «партию». «Я ехал и Алекс», — указал он. Как сообщает ТСН, речь идет о командире опергруппы Агеева — Александре Щербе. Ранее сообщалось, что вместе с россиянином были взяты в плен еще три человека, двое убиты в ходе столкновения.

Сообщения о задержании 22-летнего российского контрактника появились 27 июня со ссылкой на пресс-службу штаба АТО и сообщение Генштаба Минобороны Украины.

Мужчина был взят в плен после столкновения одной из бригад ВС Украины с разведгруппой самопровозглашенной «Луганской народной республики». В Минобороны РФ в свою очередь утверждали, что Виктор Агеев «проходил срочную службу и уволился в мае 2016 года».

 
Теги: Новости
 
 
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В беседе с журналистом он рассказал, что находился в воинской части всего четыре дня, подписал контракт и был переброшен на Донбасс.

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