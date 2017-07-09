Премьер-министр Ирака Хадер Абади прибыл в Мосул, чтобы поздравить вооруженные силы страны с освобождением города от «Исламского государства». Он официально объявил о победе над террористами в городе.



Сотрудники иракской контртеррористической службы в Старом городе Мосула, Ирак, 9 июля 2017 года. Фото: Reuters

Абади поблагодарил «героических бойцов и иракский народ за великую победу».

Ранее сообщалось, что иракские войска зачистили западную часть города, вынудив некоторых бойцов ИГ броситься в Тигр.

Террористы «Исламского государства» захватили Мосул в 2014 году. С тех пор иракские власти пытались отбить город. Последняя военная операция началась в октябре 2016 года. Наземное продвижение иракских войск сопровождалось воздушными налетами международной коалиции. Мосул был главным оплотом «Исламского государства» в Ираке.



Жители Багдада празднуют освобождение Мосула, 9 июля 2017 года. Фото: Reuters

По оценке американского Минобороны, Ирак потерял 40 процентов бойцов контртеррористического подразделения, которое занималось освобождением Мосула.