Порошенко: Украина пока не будет подавать заявку в НАТО

Украина не будет вскоре подавать заявку на членство в НАТО. Об этом заявил президент Петр Порошенко на открытии заседания комиссии Украина - НАТО, сообщает 112.ua.



Фото: пресс-служба президента Украины

«Наш приоритет — интеграция в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в организации Североатлантического договора. Очень важно, что это решение НАТО и 29 стран-членов. Ни одна страна мира за пределами НАТО не имеет право вето или право разрешения для этого сотрудничества. Это воля 29 стран и воля страны — будущего члена. Еще раз хочу подчеркнуть, это не означает, что мы будем немедленно подавать аппликацию, заявку о членстве, абсолютно нет, это означает, что нам надо выстроить программу реформ, программу нашего сотрудничества, активизировать ниши усилия для достижения необходимых стандартов», — сказал президент.

Порошенко назвал визит в Киев Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом символичным.



«Этот сегодняшний ваш визит вместе с Североатлантическим советом также является глубоко символичным, и не только потому что это происходит на 20 годовщину подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, которую в Мадриде подписали президент Украины, генсек НАТО и 16, а сейчас 29 глав государств и правительств НАТО. Еще это символично потому, что в течение нескольких дней в Украине находятся представители всех ключевых государств и институтов, которые несут ответственность за безопасность всего демократического мира», — отметил глава государства.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Киеве заявил, что блок НАТО нацелен на продолжение поддержки Украины в секторах обороны, госуправления и экономических реформ.