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В Кремле прокомментировали информацию о казнях в Чечне
10.07.2017 15:35 — Новости Мира | Tut.by
В администрации президента знают о сообщениях о массовом расстреле людей в Чечне. Власти приняли их, а также комментарии со стороны МВД Чечни к сведению. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мы видели эти сообщения, которые были опубликованы в одной из газет. Мы приняли их к сведению, также как и опровержение этой информации, которое было сделано органами внутренних дел Чеченской Республики», — заявил он.
От дальнейших комментариев Песков отказался, объяснив это тем, что «информация носит достаточно анонимный характер, непонятен источник этой информации». «Поэтому пока больше я вам сказать не могу», — добавил пресс-секретарь президента.
«Новая газета» 9 июля опубликовала
Министр правительства Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал публикацию «не подкрепленной никакими доводами, источниками и доказательствами» ложью, «которая имеет совершенно определенную и очень яркую политическую окраску». Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявил, что у совета нет данных о казнях. Другой член совета Игорь Каляпин заявил, что знал о «слухах» о расстреле в Чечне до публикации газеты. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что «докладывала эту информацию президенту при встрече, и сейчас проводится проверка». По ее данным, два человека из 27 из списка «Новой газеты» не проживали в Чечне.
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