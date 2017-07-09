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Швеция признана лучшей страной мира для иммигрантов

10.07.2017 15:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Швеция признана лучшей страной мира для иммигрантов. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного U.S. News & World Report. Результаты опроса доступны на сайте издания.


Фото: Reuters

На втором и третьем местах расположились Канада и Швейцария. Как указывает The Local, рейтинг был составлен на основе опроса 21 тысячи респондентов, которые оценивали экономическую ситуацию в разных странах, а также их привлекательность с точки зрения возможности интеграции приезжих.

«Скандинавские страны — Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания — занимают четыре из десяти первых мест, что во многом обусловлено благоприятным глобальным восприятием их экономик и приверженностью политики равенства доходов», — указывается в публикации.

В первую десятку стран вошли Австралия, Германия, США и Нидерланды. Россия заняла в списке 24 место.

 
 
Ссылка на источник 41
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На втором и третьем местах расположились Канада и Швейцария.

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