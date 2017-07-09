﻿ Европарламент угрожает наложить вето на переговоры по Brexit. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европарламент угрожает наложить вето на переговоры по Brexit

10.07.2017 17:22 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Камнем преткновения между Лондоном и Европарламентом стало предложение Великобритании об условиях проживания в стране граждан ЕС после Brexit.


Фото: Reuters

Европарламент угрожает наложить вето на переговоры по выходу Великобритании из состава Евросоюза в случае, если Лондон не согласится улучшить условия, при которых граждане ЕС смогут оставаться в Соединенном Королевстве. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает агентство dpa со ссылкой на распространенное заявление Европарламента.

В подписанном членами координационной группы Европарламента документе на имя главы делегации ЕС на переговорах о выходе Великобритании из состава союза Мишеля Барнье говорится, что европарламентарии не могут согласиться с предложением Лондона, сделанным в конце июня. Тогда премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что Лондон даст возможность 3,2 млн граждан стран ЕС, живущих в Соединенном Королевстве, подать заявление о предоставлении права проживания там после того, как Великобритания откажется от членства в Евросоюзе.

«Статус второго класса»

Как считают в Европарламенте, предложение Мэй свидетельствует о том, что Великобритания после выхода из Евросоюза отказывается гарантировать все права проживающих там граждан ЕС, которыми они пользуются в настоящее время. Европарламентарии считают это нарушением принципа, согласно которому после завершения процесса Brexit всем европейцам в Великобритании должны быть предоставлены те же права, что и 1,2 млн жителей Великобритании, остающимся в странах в ЕС. Вместо этого, считают в Брюсселе, Лондон пытается придать европейцам «статус второго класса».

Тема условий проживания граждан ЕС в Великобритании после ее выхода из ЕС должна стать главной на переговорах по Brexit, намеченных на понедельник, 17 июля, в Брюсселе. При этом они не могут начаться без одобрения депутатов Европарламента.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Камнем преткновения между Лондоном и Европарламентом стало предложение Великобритании об условиях проживания в стране граждан ЕС после Brexit.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Швеция признана лучшей страной мира для иммигрантов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика