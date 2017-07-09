Поют и пишут: жены политиков, известные творчеством

Недавно бывшая первая дама Франции Валери Триервейлер опубликовала роман о жизни музы Густава Климта — Адели Блох-Бауэр. «РБК Стиль» вспомнил, в чем еще себя творчески проявили жены политиков.

Журналистика и телевидение

Валери Триервейлер. Репортер журнала Paris Match и телеведущая политических ток-шоу на канале Direct8 Валери Триервейлер и президент Франции Франсуа Олланд не состояли в браке, однако Валери считалась первой дамой и сопровождала Олланда во время его зарубежных поездок и официальных мероприятий.



Франсуа Олланд и Валери Триервейлер. Фото: Reuters

Их роман начался в 2007 году и продлился семь лет, до того момента, как в прессе появились сообщения о романе главы государства с актрисой Жюли Гайе. После расставания Валери Триервейлер вернулась к публицистической деятельности и первым делом написала книгу «Спасибо за этот момент», в которой раскрыла множество подробностей об их отношениях с Олландом. Мемуары имели огромный коммерческий успех, но для самого Олланда стали неприятным сюрпризом. По сведениям радиостанции Franceinfo, ознакомившись с отрывками из книги, президент отправил их общей с Валери знакомой смс со словами «Я уничтожен».

В мемуарах Триервейлер представила своего бывшего спутника не в самом выгодном свете: она утверждала, что президент, в начале своей карьеры завоевавший немало симпатий своей демократичностью, на самом деле не любит бедных, называя их «беззубыми», и «очень радуется при этом собственному чувству юмора».

Вторая книга Валери Триервейлер ничего общего с политикой не имеет. Она посвящена истории жизни Адели Блох-Бауэр, музы художника Густава Климта, изображенной на его самой дорогой картине. Полотно «Портрет Адели Блох-Бауэр I», которое также называют «Золотой Аделью» и «австрийской Моной Лизой», в 2006 году было приобретено за 135 млн долларов.

Софи Грегуар-Трюдо. Супруга самого обаятельного и привлекательного премьер-министра в мире долго занималась журналистикой. Некоторое время она писала новости, а затем устроилась на квебекский телеканал LCN репортером развлекательной передачи. Помимо этого Софи делала сюжеты для развлекательных передач телеканала TVA, вела шоу на нескольких других каналах и сотрудничала с двумя радиостанциями. А в 2005 году, уже будучи замужем за Джастином Трюдо, Софи стала репортером развлекательного шоу etalk на канале CTV и работала там на протяжении пяти лет.



Софи Грегуар-Трюдо с ребенком. Фото: Reuters

Актерская карьера

Нэнси Рейган. В 1981 году Америку возглавила актерская пара -​ Рональд и Нэнси Рейган. Супруга 40-го президента США, специализировавшаяся во время обучения в колледже в Массачусетсе на английской драме, снималась под именем Нэнси Дэвис. За свою карьеру она сыграла более чем в двадцати фильмах и сериалах, но больших успехов на актерском поприще не добилась — в отличие от политической деятельности. Последней работой Дэвис на телевидении в качестве актрисы была эпизодическая роль в сериале «Караван повозок» в 1962 году.



Нэнси и Рональд Рейган. Фото: Reuters

Грейс Келли. «Оскар» за лучшую женскую роль в «Деревенской девушке», номинация на эту престижную награду за роль второго плана в «Могамбо» и 30 фильмов и сериалов в послужном списке — 18 апреля 1956 года на престол княжества Монако взошла признанная и состоявшаяся кинозвезда.

Незадолго до встречи с князем Ренье III, ставшим ее супругом, Грейс сказала в одном из интервью:

«Конечно, я думаю о замужестве, но самой важной вещью для меня все еще является моя карьера. Если я прерву ее сейчас ради брака, поскольку не верю в семейную жизнь „по совместительству“, то рискую провести остаток своей жизни в размышлениях, могла бы я стать великой актрисой или нет».

Став княгиней Монако, Келли оставила Голливуд, а фильмы с ее участием в княжестве были запрещены к показу.





Дагмар Гавлова. Бывший президент Чехии Вацлав Гавел был женат два раза, и, после того как его первая супруга Ольга умерла от рака, избранницей главы государства стала актриса Дагмар Вешкрнова. До замужества она снималась в кино и сериалах и играла в театре «На Виноградах», но, выйдя замуж, оставила все свои проекты ради роли первой леди.

В профессию пани Гавлова вернулась лишь после того, как ее супруг сложил президентские полномочия, и оказалась востребованной: в театре она играла Любовь Раневскую и Марию Стюарт, к тому же ее часто приглашали на телевидение. Более того, Дагмар и Вацлаву даже удалось поработать вместе: в 2011 году экс-первая леди снялась в абсурдистской трагикомедии «Уход», поставленной по одноименной пьесе Гавела.



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Анхелика Ривера. Первая леди Мексики Анхелика Ривера известна у себя на родине как звезда «мыльных опер». До брака с президентом Энрике Пеньей Ньето Анхелика снялась в 14 сериалах, в том числе и в эпизодической роли в «Просто Марии», гремевшей на российском телевидении в середине 90-х.



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Музыка

Карла Бруни-Саркози. Свой первый диск «Quelqu'un m’a dit» Карла Бруни выпустила в 2003 году, за пять лет до того, как стала первой леди Франции. Слушатели проголосовали за ее творчество звонкой монетой: в Канаде, Бельгии и Швейцарии альбом получил статус платинового, а в Германии и Испании — золотого. В 2007 году вышла вторая сольная работа Бруни ​"No Promises" с песнями на стихи Уильяма Йейтса, Уистена Одена и Эмили Дикинсон. В записи одной из композиций поучаствовал сам Лу Рид. «No Promises» завоевал первые места в чартах Франции и Бельгии и был продан тиражом в 500 тыс. экземпляров.

Следующую музыкальную работу «Comme si de rien n'était» Карла представила уже в статусе первой леди Франции: по данным агентства AFP, за первый месяц альбом разошелся тиражом 300 тысяч копий, из которых около 150 тысяч пришлось на Францию, а вторая половина — на остальные страны. Последней пластинке Бруни «Little French Songs», вышедшей в 2013 году, удалось подняться на второе место сводного французского чарта.



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Пэн Лиюань. Вторая супруга Председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань прославилась задолго до того, как стала первой леди Китая. У себя на родине она известна как исполнительница народных песен, самыми популярными из которых считаются «Люди из нашей деревни» и «На равнинах надежды». Карьера Лиюань началась во время службы в Народно-освободительной армии Китая: обладательница сопрано нередко ездила с концертами, чтобы поднять боевой дух своих сослуживцев.

В 1982 году Пэн позвали на Центральное телевидение Китая участвовать в гала-концерте, посвященном Празднику Весны, где она спела «На равнинах надежды» — и это стало толчком к национальной славе. Кстати, первая леди выступала не только у себя на родине: в 2005 году она исполнила главную партию в опере «Mulan Psalm» на сцене Элис-Тулли-Холл в Линкольн-центре.



Фото: Reuters