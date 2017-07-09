Порошенко: у всех приезжающих в Украину иностранцев будут снимать отпечатки пальцев

По словам президента Украины, у всех приезжающих в Украину иностранцев будут снимать отпечатки пальцев. Добропорядочные граждане, заверил Порошенко, неудобств не почувствуют.

Україна запровадить біометричний контроль для громадян інших держав, які перетинають український кордон. Про це говорили на засіданні РНБО pic.twitter.com/YINUEUJ1CV — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 июля 2017 г.

Власти Украины введут биометрический контроль за иностранцами, заявил президент страны Петр Порошенко. По его словам, эта мера коснется всех пересекающих границу Украины иностранцев.



«Мы должны снимать биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровые фотографии. Это значительно усилит возможности борьбы с терроризмом», - сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Президент пояснил, что необходимые документы по его поручению уже подготовлены, а пограничной службе будут выделены средства для закупки необходимой техники.



Точный срок введения биометрического контроля Порошенко не назвал. «Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна качественно подготовилась, чтобы добропорядочные граждане не почувствовали никаких неудобств», - пообещал Порошенко.



По словам президента Украины, биометрический контроль на границах вводится в отношении всех граждан других государств.