ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Порошенко: у всех приезжающих в Украину иностранцев будут снимать отпечатки пальцев

10.07.2017 18:05 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По словам президента Украины, у всех приезжающих в Украину иностранцев будут снимать отпечатки пальцев. Добропорядочные граждане, заверил Порошенко, неудобств не почувствуют.

Власти Украины введут биометрический контроль за иностранцами, заявил президент страны Петр Порошенко. По его словам, эта мера коснется всех пересекающих границу Украины иностранцев.

«Мы должны снимать биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровые фотографии. Это значительно усилит возможности борьбы с терроризмом», - сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Президент пояснил, что необходимые документы по его поручению уже подготовлены, а пограничной службе будут выделены средства для закупки необходимой техники.

Точный срок введения биометрического контроля Порошенко не назвал. «Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна качественно подготовилась, чтобы добропорядочные граждане не почувствовали никаких неудобств», - пообещал Порошенко.

По словам президента Украины, биометрический контроль на границах вводится в отношении всех граждан других государств. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам президента Украины, биометрический контроль на границах вводится в отношении всех граждан других государств.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Поют и пишут: жены политиков, известные творчеством
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика