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Порошенко: у всех приезжающих в Украину иностранцев будут снимать отпечатки пальцев
10.07.2017 18:05 — Новости Мира | Tut.by
По словам президента Украины, у всех приезжающих в Украину иностранцев будут снимать отпечатки пальцев. Добропорядочные граждане, заверил Порошенко, неудобств не почувствуют.
Власти Украины введут биометрический контроль за иностранцами, заявил президент страны Петр Порошенко. По его словам, эта мера коснется всех пересекающих границу Украины иностранцев.
Президент пояснил, что необходимые документы по его поручению уже подготовлены, а пограничной службе будут выделены средства для закупки необходимой техники.
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По словам президента Украины, биометрический контроль на границах вводится в отношении всех граждан других государств.
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