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Освобождая Мосул. Как очищали город от боевиков "Исламского государства"

10.07.2017 18:43 — Новости Мира | Tut.by  
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9 июля официально было объявлено об освобождении Мосула от боевиков «Исламского государства». В город прибыл премьер-министр Ирака и поздравил военных.

С октября 2016 года за город сражались армейские части, спецназ и Федеральная полиция Ирака, а также правительственная авиация. Ранее уже говорилось об освобождении Мосула от ИГ, но вплоть до 8-го июля там продолжались бои. С 2016 года и по настоящие дни из города пришлось уехать 350 тысячам жителей.

О том, как проходили последние недели освобождения города, — в фотогалерее.


Из танка ведется огонь по позициям боевиком. Старый город Мосула, Ирак. 5 июля 2017 года. Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Солдат иракской армии стоит с оружием. Старый город Мосула, Ирак. 4 июля 2017 года. Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Члены иракской федеральной полиции в снаряжении снайперов сидят на грузовике. Они отдыхают после репетиции парада, который будет проходить в честь победы над боевиками ИГ. Западный Мосул, Ирак. 2 июля 2017 года. Фото: Erik De Castro / Reuters

Остатки минарета аль-Хадба мечети Гранд аль-Нури лежат на руинах города. Старый город Мосула, Ирак. 2 июля 2017 года. Фото: Erik De Castro / Reuters

Мальчик прощается со своим братом, которого отправляют в полевую больницу. Детей спасли иракские военные Старый город Мосула, Ирак. 30 июня 2017 года. Фото: Erik De Castro / Reuters

Военные проверяют дрон. Старый город Мосула, Ирак. 3 июля 2017 года. Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Иракские семьи, бежавшие от боевиков ИГ, ждут проверки безопасности. Мосул, Ирак. 3 июля 2017 года. Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Дети прыгают на скакалках, сделанных из веревки, в лагере Хасан Шам к востоку от Мосула, Ирак. 7 июля 2017 года. Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Военные машины иракских сил безопасности стоят на улицах города во время боевых действий в Старом городе Мосула. 6 июля 2017 года. Фото: Ahmed Saad / Reuters

Иракские мирные жители, бежавшие от столкновения, лежат на военной машине в Старом городе Мосула, Ирак. 1 июля 2017 года Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Танк стреляет по боевикам ИГ. Старый город Мосула, Ирак. 5 июля 2017 года. Фото: Alaa Al-Marjan / Reuters

Солдат отдела реагирования по чрезвычайным ситуациям поправляет пулеметную ленту. Старый город Мосула, Ирак. 3 июля 2017 года. Фото: Ahmed Jadallah Фото: / Reuters

Иракские полицейские празднуют освобождение города от боевиков ИГ. Старый город Мосула, Ирак. 8 июля 2017 года Фото: Ahmed Saad / Reuters

Этого мужчину подозревают в том, что он являлся боевиком «Исламского государства». Мосул, Ирак. 3 июля 2017 года. Фото: Alaa Al-Marjani Alaa Al-Marjani

Солдат иракской федеральной полиции целует старую женщину. Западный Мосул Ирак. 9 июля 2017 года. Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Тень пожилой женщины в лагере Хасана Шама к востоку от Мосула, Ирак. 7 июля 2017 года. Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters
 
 
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9 июля официально было объявлено об освобождении Мосула от боевиков "Исламского государства".

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