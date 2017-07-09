9 июля официально было объявлено об освобождении Мосула от боевиков «Исламского государства». В город прибыл премьер-министр Ирака и поздравил военных.

С октября 2016 года за город сражались армейские части, спецназ и Федеральная полиция Ирака, а также правительственная авиация. Ранее уже говорилось об освобождении Мосула от ИГ, но вплоть до 8-го июля там продолжались бои. С 2016 года и по настоящие дни из города пришлось уехать 350 тысячам жителей.

О том, как проходили последние недели освобождения города, — в фотогалерее.



Из танка ведется огонь по позициям боевиком. Старый город Мосула, Ирак. 5 июля 2017 года. Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters



Солдат иракской армии стоит с оружием. Старый город Мосула, Ирак. 4 июля 2017 года. Фото: Ahmed Jadallah / Reuters



Члены иракской федеральной полиции в снаряжении снайперов сидят на грузовике. Они отдыхают после репетиции парада, который будет проходить в честь победы над боевиками ИГ. Западный Мосул, Ирак. 2 июля 2017 года. Фото: Erik De Castro / Reuters



Остатки минарета аль-Хадба мечети Гранд аль-Нури лежат на руинах города. Старый город Мосула, Ирак. 2 июля 2017 года. Фото: Erik De Castro / Reuters



Мальчик прощается со своим братом, которого отправляют в полевую больницу. Детей спасли иракские военные Старый город Мосула, Ирак. 30 июня 2017 года. Фото: Erik De Castro / Reuters



Военные проверяют дрон. Старый город Мосула, Ирак. 3 июля 2017 года. Фото: Ahmed Jadallah / Reuters



Иракские семьи, бежавшие от боевиков ИГ, ждут проверки безопасности. Мосул, Ирак. 3 июля 2017 года. Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters



Дети прыгают на скакалках, сделанных из веревки, в лагере Хасан Шам к востоку от Мосула, Ирак. 7 июля 2017 года. Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters



Военные машины иракских сил безопасности стоят на улицах города во время боевых действий в Старом городе Мосула. 6 июля 2017 года. Фото: Ahmed Saad / Reuters



Иракские мирные жители, бежавшие от столкновения, лежат на военной машине в Старом городе Мосула, Ирак. 1 июля 2017 года Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters



Танк стреляет по боевикам ИГ. Старый город Мосула, Ирак. 5 июля 2017 года. Фото: Alaa Al-Marjan / Reuters



Солдат отдела реагирования по чрезвычайным ситуациям поправляет пулеметную ленту. Старый город Мосула, Ирак. 3 июля 2017 года. Фото: Ahmed Jadallah Фото: / Reuters



Иракские полицейские празднуют освобождение города от боевиков ИГ. Старый город Мосула, Ирак. 8 июля 2017 года Фото: Ahmed Saad / Reuters



Этого мужчину подозревают в том, что он являлся боевиком «Исламского государства». Мосул, Ирак. 3 июля 2017 года. Фото: Alaa Al-Marjani Alaa Al-Marjani



Солдат иракской федеральной полиции целует старую женщину. Западный Мосул Ирак. 9 июля 2017 года. Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters



Тень пожилой женщины в лагере Хасана Шама к востоку от Мосула, Ирак. 7 июля 2017 года. Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters