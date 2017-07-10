Битва за Мосул — город на севере Ирака, в котором «Исламское государство» провозгласило халифат — закончена: власти Ирака объявили, что город освобожден. Возможно, скоро то же самое произойдет и со «столицей» ИГ, сирийской Раккой. Но эти поражения совершенно не означают, что группировка исчезнет.



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Мосул после нескольких месяцев боев взят , в Ракке, как уверяет альянс разных сил, штурмующий ее при поддержке США, победа близка. В результате боевики-исламисты, еще не так давно контролировавшие большую часть Ирака и Сирии, быстро теряют и территории, и возможность набирать новых бойцов.

Но означает ли это, что и конец «Исламского государства» тоже близок?

«К сожалению, ответ: твердое «нет», — говорит профессор Пол Роджерс с кафедры исследования вопросов мира британского Брэдфордского университета.

Пол Роджерс — автор книги «Война без правил: ИГИЛ и новая угроза на дальних рубежах».

«Мы видим все больше признаков того, что ИГ переориентируется на долгую партизанскую войну в Ираке и Сирии и одновременно развивается как глобальное движение», — говорит профессор Роджерс «Би-би-си».

Пол Роджерс, как и другие эксперты, призывает не спешить с заявлениями о победе над джихадистской группировкой.

Во-первых, указывает профессор Роджерс, в Мосуле, по ходу битвы, которая затянулась на несколько месяцев, эта группировка показала, что способна менять тактику и оказывать упорное сопротивление.

Во-вторых, она продемонстрировала, что по-прежнему способна привлекать сторонников и устраивать теракты в разных странах мира.

Без территории

В июне 2014 года ИГ захватило Мосул и провозгласило там «халифат». В течение нескольких последующих недель группировка овладела территориями размером с Британию (более 242 тыс. кв. км) в Ираке и Сирии.

Вскоре после этого Соединенные Штаты при участии международной коалиции начали бомбить боевиков ИГ в обеих странах. В итоге к настоящему времени территория под контролем джихадистов резко сократилась.

Халифат оказался на грани краха, но даже когда он будет уничтожен как квазигосударство со своей территорией, останется вопрос: что же будет с «Исламским государством» как группировкой?

Пол Роджерс говорит, что ситуация развивается в трех направлениях.

«Оно займется партизанской войной в Ираке и Сирии, не пытаясь удерживать какую-либо территорию», — считает Роджерс.

«Кроме того, оно продолжит пропаганду по всему миру — и оно уже, как мы видим на примере Филиппин, добивается успеха в юго-восточной Азии, а также на севере Африки», — продолжает эксперт.

«И в третьих, оно продолжит попытки перенести боевые действия на территорию противника, прежде всего Британии, Соединенных Штатов, Германии и других стран», — предсказывает профессор Роджерс.

28 июня ИГ опубликовало видеообращение, в котором, с одной стороны, отрицает, что халифат погиб, а с другой заявляет, что «если бы даже это и было так, потеря территории не означает поражения».

«ИГ будет добиваться возвращения каждой пяди земли, которую оно потеряло», — говорилось в заявлении. Кроме того, ИГ призвало своих сторонников «исполнить свой долг, не обращая внимания на всякие новые антитеррористические инициативы в странах их проживания».

Боевики ИГ

По оценкам аналитиков, за все время существования ИГ в его ряды вступили около 40 тысяч боевиков из 100 стран мира. Что станут делать те из них, кто переживет разгром группировки?

«Это совершенно очевидно: эти тысячи боевиков не разойдутся по домам. Скорее, как и поколения джихадистов до них, они будут искать новые возможности повоевать», — писал в The New York Times Али Суфан, бывший сотрудник ФБР и автор книги «Анатомия террора: от смерти бин Ладена до рождения Исламского государства».

Пол Роджерс предполагает, что многие из этих боевиков примкнут к другим джихадистским группировкам в юго-восточной Азии, Северной Африке и на Кавказе.

С этими прогнозами согласна и глава лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Карин фон Хиппер.

«Это совершенно не обязательно означает конец ИГИЛ и джихадистов, — сказала она «Би-би-си». — Я думаю, джихадисты уйдут в подполье и продолжат создавать проблемы как в Ираке, где нет стабильной власти, так и в Сирии с ее гражданской войной».

Союзники-джихадисты

Хоть битвы с ИГ за Мосул и Ракку и заканчиваются, все указывает на то, что спокойствия этот регион не увидит еще много лет еще и потому, что у ИГ есть потенцильные преемники.

Али Суфан считает, что одним из наиболее очевидных таких преемников может быть союзная «Исламскому государству» сеть джихадистов в восточной части Ливии.

«В этой сети — несколько тысяч человек. Возможно, это их люди обучали Салмана Абеди, смертника, устроившего взрыв в Манчестере 22 мая», — говорит Суфан.

Эксперты говорят, что, скорее всего, Соединенным Штатам и их союзникам после ликвидации «халифата» в Ираке и Сирии придется продолжить борьбу с джихадистскими группировками и там, и в других частях мира.

«В краткосрочной перспективе Запад продолжит делать то, что делал до сих пор», — говорит Пол Роджерс.

Профессор Роджерс видит некоторые признаки того, что администрация Дональда Трампа наращивает военную составляющую этой борьбы, притом военным дана большая свобода действий, чем при президенте Обаме, но стратегия в целом, по оценке эксперта, не дает нужных результатов.

«Вот уже почти 17 лет как США начали воевать в этом регионе, а люди в Западной Европе не стали чувствовать себя в большей безопасности […] Если мы в ближайшие же годы не изменим подход к обеспечению безопасности, ситуация только ухудшится», — сказал Пол Роджерс «Би-би-си».