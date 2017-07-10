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Ryanair отказался от выхода на украинский рынок
10.07.2017 22:01 — Новости Мира | Tut.by
Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок. Об этом говорится в сообщении
«Ryanair объявляет, что отменяет свой запланированный приход в Украину после того, как киевский аэропорт не выполнил соглашение, достигнутое в Министерстве инфраструктуры с должностными лицами аэропорта и нынешним генеральным директором аэропорта господином Рябикиным в марте этого года», — говорится в сообщении.
В Ryanair отметили, что аэропорт «Борисполь» встал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая «Международные авиалинии Украины», и лишил украинских пассажиров доступа к дешевым авиабилетам.
«В результате у Ryanair нет выбора, кроме как отменить 4 новых киевских маршрута и 7 новых львовских маршрутов, что приведет к потере более 500 000 пассажиров и 400 рабочих мест», — добавили в компании.
Ryanair приносит извинения клиентам, которые уже забронировали рейсы. Им вернут средства за билеты.
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В Ryanair отметили, что аэропорт "Борисполь" встал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины", и лишил украинских...
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