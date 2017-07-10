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Сын Трампа готов рассказать сенаторам США о встрече с юристом из России
11.07.2017 00:10 — Новости Мира | Tut.by
Дональд Трамп-младший, являющийся сыном действующего президента США, в свете нового скандала из-за его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой, заявил в понедельник, что готов предоставить имеющуюся у него информацию законодателям в Сенате Конгресса США.
«Буду счастлив работать с комитетом, чтобы передать то, что знаю», — написал сын главы Белого дома в Twitter. Этим сообщением он прокомментировал опубликованный ранее в газете
Как заявила в понедельник на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс, президент США лишь несколько дней назад был оповещен о том, что его сын провел встречу с российским юристом.
Агентство
Ей был задан вопрос о том, когда американский лидер узнал об указанных контактах. «Я полагаю, что в последние пару дней», — приводит слова Сандерс телеканал
В воскресенье газета
Спецкомитеты по разведке в Сенате и Палате представителей Конгресса США проводят разбирательства по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно расследование на эту тему ведет ФБР США.
Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США
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По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре...
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