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Сын Трампа готов рассказать сенаторам США о встрече с юристом из России

11.07.2017 00:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Дональд Трамп-младший, являющийся сыном действующего президента США, в свете нового скандала из-за его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой, заявил в понедельник, что готов предоставить имеющуюся у него информацию законодателям в Сенате Конгресса США.


Дональд Трамп-младший. Фото: Reuters

«Буду счастлив работать с комитетом, чтобы передать то, что знаю», — написал сын главы Белого дома в Twitter. Этим сообщением он прокомментировал опубликованный ранее в газете The Hill материал. В нем приводились слова сенатора-республиканца Сюзан Коллинз, которая заявила, что членам спецкомитета по разведке Сената Конгресса США необходимо побеседовать с Трампом-младшим в связи с появлением данных о его контактах с Весельницкой.

Как заявила в понедельник на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс, президент США лишь несколько дней назад был оповещен о том, что его сын провел встречу с российским юристом.

Агентство Reuters со ссылкой на представителей юриста и Трампа-младшего сообщило, сын президента нанял нью-йоркского адвоката Алана Футерфаса в свете намерения ряда сенаторов Конгресса провести разбирательство обстоятельств его встречи с российским юристом. Как отмечает агентство, Футерфас специализируется на делах, чреватых уголовным преследованием. В его адвокатской конторе не уточнили, в курсе ли Футерфас обстоятельств дела.

Ей был задан вопрос о том, когда американский лидер узнал об указанных контактах. «Я полагаю, что в последние пару дней», — приводит слова Сандерс телеканал CNN. Представитель Белого дома добавила, что это обычная ситуация, когда сторонние лица предлагают предоставить сотрудникам предвыборных штабов компромат на политических оппонентов.

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа.

Спецкомитеты по разведке в Сенате и Палате представителей Конгресса США проводят разбирательства по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно расследование на эту тему ведет ФБР США.

Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США

 
 
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По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре...

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