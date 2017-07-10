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Конгрессмен предлагает запретить Трампу бороться с киберугрозами вместе с Россией
11.07.2017 07:02 — Новости Мира | Tut.by
Член палаты представителей, конгрессмен-демократ США Дон Бейер внес в понедельник, 10 июля, поправку в проект Закона об ассигнованиях на национальную оборону, запрещающую выделение средств на создание совместных с Россией проектов по обеспечению кибербезопасности. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на
«Предложение Дональда Трампа сформировать „группу по кибербезопасности“ с Путиным — ужасная идея, которая немедленно подвергла бы риску американскую кибербезопасность», — отмечает конгрессмен. Поправка будет рассмотрена комитетом во вторник вечером.
Накануне источник в МИД России рассказал журналистам, что Трамп на
Создание рабочей группы по вопросам кибербезопасности между США и Россией 7 июля анонсировал глава российского МИД Сергей Лавров. Он указал, что была достигнута договоренность о создании двусторонней рабочей группы, которая будет заниматься целым комплексом вопросов, «включая борьбу с терроризмом, с организованной преступностью, хакерством во всех его проявлениях», заявил глава МИД. На кибербезопасности лидеры государств сосредоточили внимание «в связи с тем, что эта сфера становится все более рискованной».
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