Конгрессмен предлагает запретить Трампу бороться с киберугрозами вместе с Россией

Член палаты представителей, конгрессмен-демократ США Дон Бейер внес в понедельник, 10 июля, поправку в проект Закона об ассигнованиях на национальную оборону, запрещающую выделение средств на создание совместных с Россией проектов по обеспечению кибербезопасности. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте политика.

«Предложение Дональда Трампа сформировать „группу по кибербезопасности“ с Путиным — ужасная идея, которая немедленно подвергла бы риску американскую кибербезопасность», — отмечает конгрессмен. Поправка будет рассмотрена комитетом во вторник вечером.

Накануне источник в МИД России рассказал журналистам, что Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в немецком Гамбурге «полностью согласился» на создание такой группы. При этом ранее сообщалось, что американский лидер усомнился в возможности создания рабочей группы по вопросами кибербезопасности между Москвой и Вашингтоном. «Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает того, что я думаю, что это может случиться», — написал он.

Создание рабочей группы по вопросам кибербезопасности между США и Россией 7 июля анонсировал глава российского МИД Сергей Лавров. Он указал, что была достигнута договоренность о создании двусторонней рабочей группы, которая будет заниматься целым комплексом вопросов, «включая борьбу с терроризмом, с организованной преступностью, хакерством во всех его проявлениях», заявил глава МИД. На кибербезопасности лидеры государств сосредоточили внимание «в связи с тем, что эта сфера становится все более рискованной».