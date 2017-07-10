ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США школьник узнал номер телефона шефа Пентагона и взял у него интервью

11.07.2017 08:29 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американский школьник Тедди Фишер благодаря вниманию к деталям узнал номер служебного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса и взял у него интервью продолжительностью 45 минут. Об этом сообщила в понедельник газета New York Post.


Фото: Reuters

Фишер, который учится в одной из средних школ штата Вашингтон, интересуется журналистикой и внешней политикой. В публикации газеты The Washington Post от 11 мая он обратил внимание на фотографию Мэттиса и его телохранителя с папкой бумаг. На одной из бумаг был прикреплен стикер, на котором при увеличении снимка можно было прочесть имя министра обороны США и разглядеть номер телефона.

Школьник сначала позвонил в газету, которая впоследствии изъяла данную фотографию из своей электронной версии. Затем Фишер решил попытаться взять интервью и для этого воспользовался замеченным на снимке номером телефона, отправив СМС-сообщение с содержанием: «Не могли бы вы дать интервью? Кстати, номер вашего личного телефона утек и стал доступен американской публике, доброго вам дня!»

Мэттис, родившийся в штате Вашингтон, согласился дать интервью к удивлению юного американца. «Вся история представляла собой череду чудес», — признал Фишер.

«Я всегда старался помогать учащимся, так как считаю себя обязанным поделиться с ребятами тем, с чем нам пришлось столкнуться на жизненном пути. Это позволит им в дальнейшем совершить свои ошибки, но не те ошибки, которые совершили мы», — приводит издание выдержку из интервью министра обороны.

Шеф Пентагона ответил на множество вопросов школьника. В частности, он выразил мнение, что 44-й президент США Барак Обама лучше бы справился со своими обязанностями, если бы чаще прислушивался к точке зрения своего госсекретаря Хиллари Клинтон. Мэттис также убежден, что с влиянием экстремизма в мире будет легче справляться, если США примут решение оплачивать обучение каждого школьника в Афганистане, Сирии, Ираке и других странах.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учащийся одной из средних школ штата Вашингтон Тедди Фишер нашел номер министра обороны США на снимке в статье The Washington Post

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Дональд Трамп поспорил с Челси Клинтон о месте Иванки на G20
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика