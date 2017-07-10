В США школьник узнал номер телефона шефа Пентагона и взял у него интервью

Американский школьник Тедди Фишер благодаря вниманию к деталям узнал номер служебного телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса и взял у него интервью продолжительностью 45 минут. Об этом сообщила в понедельник газета New York Post .



Фото: Reuters

Фишер, который учится в одной из средних школ штата Вашингтон, интересуется журналистикой и внешней политикой. В публикации газеты The Washington Post от 11 мая он обратил внимание на фотографию Мэттиса и его телохранителя с папкой бумаг. На одной из бумаг был прикреплен стикер, на котором при увеличении снимка можно было прочесть имя министра обороны США и разглядеть номер телефона.

Школьник сначала позвонил в газету, которая впоследствии изъяла данную фотографию из своей электронной версии. Затем Фишер решил попытаться взять интервью и для этого воспользовался замеченным на снимке номером телефона, отправив СМС-сообщение с содержанием: «Не могли бы вы дать интервью? Кстати, номер вашего личного телефона утек и стал доступен американской публике, доброго вам дня!»

Мэттис, родившийся в штате Вашингтон, согласился дать интервью к удивлению юного американца. «Вся история представляла собой череду чудес», — признал Фишер.

«Я всегда старался помогать учащимся, так как считаю себя обязанным поделиться с ребятами тем, с чем нам пришлось столкнуться на жизненном пути. Это позволит им в дальнейшем совершить свои ошибки, но не те ошибки, которые совершили мы», — приводит издание выдержку из интервью министра обороны.

Шеф Пентагона ответил на множество вопросов школьника. В частности, он выразил мнение, что 44-й президент США Барак Обама лучше бы справился со своими обязанностями, если бы чаще прислушивался к точке зрения своего госсекретаря Хиллари Клинтон. Мэттис также убежден, что с влиянием экстремизма в мире будет легче справляться, если США примут решение оплачивать обучение каждого школьника в Афганистане, Сирии, Ираке и других странах.