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Биометрический контроль: как россиянину попасть в Украину?

11.07.2017 09:43 — Новости Мира | БДГ  
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Иностранцы, въезжающие в Украину, будут обязаны предъявлять цифровое фото и отпечатки пальцев.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил 10 июля на заседании СНБО, отметив, что биометрический контроль поможет бороться с терроризмом.

Порошенко сообщил, что для введения новшества уже подготовлены все необходимые документы, и в данное время ожидается получение информации от МИД и Пограничной службы.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, данные меры вводятся для всех иностранных граждан, однако в большей степени они касаются россиян, сообщает ДонПресс.

Турчинов отметил, что биометрический контроль должен начать функционировать не позднее 1 января 2018 года, но это может случиться и ранее. Граждане России, намереваясь попасть в Украину, будут обязаны проходить предварительную электронную регистрацию.

На границе они должны будут предоставить биометрический паспорт, после чего их ждет процедура снятия отпечатков пальцев. На территории Украины иностранный гражданин должен зарегистрироваться по месту пребывания.

Пока не такие меры не введены, для прибывающих в страну иностранных граждан обязательными являются наличие приглашения от гражданина Украины, билет на обратную дорогу и свидетельство того, что у иностранца есть средства для проживания в стране, сообщает 1tv.ru

 
 
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Иностранцы, въезжающие в Украину, будут обязаны предъявлять цифровое фото и отпечатки пальцев.

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