|
боевики подтвердили гибель главаря ИГ
11.07.2017 11:59 — Новости Мира | Tut.by
Боевики террористической группировки «Исламское государство» объявили о гибели главаря организации Абу Бакра аль-Багдади. Об этом во вторник сообщил телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава.
По его словам, боевики ИГ выступили с кратким заявлением, в котором сообщили о смерти своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, а также назвали имя «нового халифа».
Ранее иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии