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боевики подтвердили гибель главаря ИГ

11.07.2017 11:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Боевики террористической группировки «Исламское государство» объявили о гибели главаря организации Абу Бакра аль-Багдади. Об этом во вторник сообщил телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава.


Скриншот с youtube.com

По его словам, боевики ИГ выступили с кратким заявлением, в котором сообщили о смерти своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, а также назвали имя «нового халифа».

Ранее иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.

 
 
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Ранее иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате...

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