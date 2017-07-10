боевики подтвердили гибель главаря ИГ

Боевики террористической группировки «Исламское государство» объявили о гибели главаря организации Абу Бакра аль-Багдади. Об этом во вторник сообщил телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава.



Скриншот с youtube.com

По его словам, боевики ИГ выступили с кратким заявлением, в котором сообщили о смерти своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, а также назвали имя «нового халифа».

Ранее иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.