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Евросоюз окончательно утвердил Соглашение об ассоциации с Украиной
11.07.2017 13:36 — Новости Мира | Tut.by
Совет Евросоюза окончательно одобрил Соглашение об ассоциации с Украиной, таким образом Европейский союз завершил ратификацию Соглашения. Решение было принято без обсуждения на заседании европейского органа во вторник, 11 июля, сообщается на сайте Совета ЕС.
«11 июля Совет принял решение о заключении Соглашения об ассоциации с Украиной от имени Европейского союза. Это происходит накануне саммита ЕС - Украина в Киеве 12 и 13 июля», — сказано в сообщении.
После завершения международно-правовых процедур ассоциация Украина - ЕС окончательно вступит в силу с 1 сентября 2017 года.
Напомним, 13 июня Министерство юстиции Нидерландов подписало закон о ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
Комментируя это решение, Россия заявила, что голландские власти обманули свой народ.
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Это заключительный этап процесса ратификации, который позволит начать реализацию Соглашения с 1 сентября.
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