Пентагон не подтвердил информацию о смерти лидера ИГ аль-Багдади

Министерство обороны США пока не имеет достаточных сведений, чтобы подтвердить информацию о ликвидации главаря группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.



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Международная антитеррористическая коалиция во главе с США также не располагает новой информацией о судьбе аль-Багдади, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе штаба военной операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») против ИГ, которую ведет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

«Нам нечего сообщить», — ответил представитель штаба на просьбу прокомментировать поступающие сообщения об уничтожении лидера боевиков.

Ранее телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава сообщил , что боевики ИГ выступили с кратким заявлением, в котором рассказали о смерти своего лидера, а также о том, что в ближайшее время объявят имя «нового халифа».

Иранские СМИ ранее распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади — позже оказалось, что на снимки были сделаны в 2014 году, и на них запечатлен не погибший глава ИГ. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.