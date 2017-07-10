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Пентагон не подтвердил информацию о смерти лидера ИГ аль-Багдади
11.07.2017 16:27 — Новости Мира | Tut.by
Министерство обороны США пока не имеет достаточных сведений, чтобы подтвердить информацию о ликвидации главаря группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщило во вторник агентство
Международная антитеррористическая коалиция во главе с США также не располагает новой информацией о судьбе аль-Багдади, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе штаба военной операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») против ИГ, которую ведет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.
«Нам нечего сообщить», — ответил представитель штаба на просьбу прокомментировать поступающие сообщения об уничтожении лидера боевиков.
Ранее телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на местный источник в иракской провинции Найнава
Иранские СМИ ранее распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади — позже оказалось, что на снимки были сделаны в 2014 году, и на них запечатлен не погибший глава ИГ. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.
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Коалиция во главе с США также не подтвердила ликвидацию Абу Бакра аль-Багдади.
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