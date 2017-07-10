Amnesty: При битве за Мосул военные преступления совершали обе стороны

Военные преступления при боях за Мосул совершали как боевики группировки «Исламское государство», так и иракская армия и ее союзники. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International «Любой ценой: гражданская катастрофа в западном Мосуле, Ирак», опубликованном 11 июля.



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Правозащитники обвинили в военных преступлениях боевиков группировки «Исламское государство», которые использовали в качестве живого щита мирных граждан, которых они похитили из близлежащих деревень.

Однако, по данным Amnesty, некоторые операции иракской армии и международной коалиции во главе с США при битве за Мосул можно также оценить как нарушение международного гуманитарного права, равносильное военным преступлениям.

Как пишут правозащитники, иракские военные и их союзники с января этого года при боях за западную часть Мосула использовали невысокоточные вооружения, произведенные в кустарных условиях, которые могут приводить к крупным человеческим потерям в густонаселенных районах. В некоторых случаях использование такого типа вооружений в Amnesty оценили как непропорциональное.

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил об освобождении Мосула от ИГ два дня назад. Джихадисты захватили Мосул в 2014 году. Именно этом городе лидер группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «халифата» на захваченных территориях в Сирии и Ираке.

Коалиция, в состав которой вошли иракские военные, курдские и шиитские вооруженные формирования, с октября прошлого года вела бои за Мосул — второй по величине город Ирака.