Bloomberg сообщил о тайном сотрудничестве Касперского с ФСБ

По данным агентства, для защиты от хакеров компания сотрудничала с ФСБ и использовала «активные контрмеры», о которых рекомендовалось помалкивать. В компании заверили, что у них «нет и не было неэтичных связей».

«Лаборатория Касперского» поддерживает куда более тесные связи с российскими спецслужбами, чем рассказывает об этом, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении электронную переписку Евгения Касперского.



По данным Bloomberg, в письмах, адресованных высокопоставленным сотрудникам «Лаборатории Касперского», гендиректор компании описывает проект, реализация которого была начата втайне «по большой просьбе Лубянки». Среди мер, принимаемых для защиты клиентов, в том числе правительственных структур, от атак хакеров, в переписке упоминаются и так называемые «активные контрмеры», о которых Касперский рекомендует своим менеджерам помалкивать.



Обычно, говоря об «активных контрмерах», борцы с киберпреступностью имеют в виду атаки на компьютеры самих хакеров, поясняет Bloomberg. Однако в данном случае речь, по данным агентства, идет о большем.



Источник Bloomberg, знакомый с разработанной «Лабораторией Касперского» системой защиты от DDOS-атак, пояснил, что та не только перенаправляет «вредный трафик» на серверы, способные без вреда для себя «переварить» его, но и в режиме реального времени передает ФСБ данные о местонахождении атакующих. После этого эксперты антивирусной компании совместно с полицией и сотрудниками ФСБ выезжали на захват хакеров.



«Они не просто взламывали [компьютеры] хакеров, они выламывали двери», - поясняет Bloomberg.



Источники агентства сообщили, что одним из участников таких рейдов был руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, арестованный в декабре 2016 года в рамках расследования дела о государственной измене.



Руководителем же проекта в целом якобы выступал глава юридической службы «Лаборатории Касперского», бывший офицер КГБ Игорь Чекунов. По данным источников Bloomberg, он является главным специалистом по технической поддержке, оказываемой ФСБ и другим спецслужбам.



В пресс-службе «Лаборатории Касперского» РБК заявили, что у компании «нет и не было неэтичных связей или политических предпочтений ни одному правительству, включая российское».



«К нам никогда не поступал официальный запрос от ФСБ или других правительственных органов России с предложением создать или принять участие в проекте по защите от DDoS-атак», - говорится в ответе компании на запрос РБК.



«Участвуя в официальных расследованиях киберпреступлений в России, мы в соответствии с российским законодательством проводим только техническую экспертизу», - отметили в компании.



В пресс-службе сообщили, что в период 2005-2010 гг. «Лаборатория Касперского» работала над тем, чтобы предложить рынку анти-DDoS продукт. «Российский орган по борьбе с киберпреступлениями сообщил компании, что, по их мнению, DDoS-атаки представляют собой серьезную, активно развивающуюся угрозу. И поскольку на рынке существовала потребность в защите от DDoS, «Лаборатория Касперского» инвестировала в разработку соответствующего решения», - добавили в компании.



В июне 2017 года комитет по вооруженным силам сената США предложил запретить устанавливать продукты «Лаборатории Касперского» на компьютерах Министерства обороны. Инициатор введения запрета сенатор-демократ Джин Шахин объяснил его необходимость «наличием связей «лаборатории Касперского» с Кремлем», которая «внушает очень большую тревогу». По словам Шахина, продуктам Касперского «нельзя доверить защиту критических узлов инфраструктуры, в особенности компьютерных систем, жизненно важных для обеспечения национальной безопасности».



Тогда же телеканал NBC сообщил, что более десяти американских сотрудников «Лаборатории Касперского» были допрошены агентами ФБР, которых, в частности, интересовало, насколько подробно офисы в США отчитываются перед головным офисом в Москве. Ссылаясь на мнение сотрудников американских разведслужб NBC указал, что Евгений Касперский «имеет тесные связи с некоторыми лицами в разведке России».