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Трамп-младший выложил в сеть переписку, касающуюся России

11.07.2017 19:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Сын президента США Дональд Трамп-младший обнародовал электронную переписку, из которой следует, что россияне действительно предлагали ему компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон.


Дональд Трамп-младший. Фото: Reuters

В настоящее время и ФБР и конгресс США расследуют возможное вмешательство России в президентскую кампанию в Соединенных Штатах и пытаются понять, вступали ли какие-либо члены команды Трампа в сговор с Кремлем.

Во вторник Дональд Трамп-младший выложил в «Твиттер» переписку, сопроводив ее таким заявлением:

«Стремясь к полной открытости, я публикую полную электронную переписку с Робом Голдстоуном о встрече 9 июня 2016 года. Первое сообщение от 3 июня 2016 года было прислано Робом и касалось просьбы от Эмина [Агаларова] - человека, которого я знал со времени конкурса красоты Мисс Вселенная 2013 года, проводившегося под Москвой. Эмин и его отец [Араз Агаларов — прим. Би-би-си] владеют очень уважаемой компанией в Москве. Я думал, что информация, которая у них есть — это компромат о Хиллари Клинтон. Вначале я хотел просто поговорить по телефону, но, когда это не получилось, мне сказали, что в Нью-Йорке будет женщина (с информацией), и попросили с ней встретиться.

Женщина, как она сама уже заявила публично, не была официальным представителем [российского] правительства. И, как мы уже сказали, у нее не было для нас информации, она хотела поговорить о политике усыновления и о списках Магнитского. Для контекста добавлю, что это произошло до того, как началась нынешняя озабоченность по поводу России. И, как заявил сегодня прессе Роб Голдстоун, встреча была «самой невероятной чепухой, которую я когда-либо слышал, и меня это по-настоящему взволновало».

Россия — Клинтон

Как следует из опубликованной переписки, Роб Голдстоун сообщил Трампу-младшему о наличии компрометирующих документов о связи Хиллари Клинтон с Россией по просьбе Эмина Агаларова, сына российского бизнесмена и владельца группы компаний Crocus Group Араза Агаларова.

Как говорится в письме Роба Голдстоуна от 3 июня, некий «королевский прокурор» России встретился с Аразом Агаларовым и сообщил тому о наличии подобной компрометирующей информации.

Тема электронного письма от Голдстоуна указана как «Россия — Клинтон, конфиденциальная информация».

«Это часть кампании властей России с целью помочь Трампу победить на выборах», — говорится в том же письме Голдстоуна к Трампу-младшему.

 
 
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Тема электронного письма от Голдстоуна указана как "Россия - Клинтон, конфиденциальная информация".

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