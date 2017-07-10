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Порошенко встретился с семьей Павла Шеремета и призвал силовиков публично отчитаться
11.07.2017 20:03 — Новости Мира | Tut.by
Петр Порошенко считает, что правоохранительные органы должны в ближайшее время провести публичный отчет о результатах следствия убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил во время встречи с семьей Шеремета и представителями международной организации Комитет защиты журналистов,
Петр Порошенко отметил, что он, как и журналисты, заинтересован в прозрачном расследовании убийства Павла Шеремета.
«Глава государства заверил, что готов сделать все от него зависящее для полного расследования. Президент подчеркнул, что правоохранительные органы должны в ближайшее время провести публичный отчет о результатах следствия», — говорится в сообщении пресс-службы.
Более месяца назад Петр Порошенко
Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве
Правоохранители причиной произошедшего назвали срабатывание установленного под днищем авто взрывного устройства. В
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Петр Порошенко отметил, что он, как и журналисты, заинтересован в прозрачном расследовании убийства Павла Шеремета.
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