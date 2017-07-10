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Порошенко встретился с семьей Павла Шеремета и призвал силовиков публично отчитаться

11.07.2017 20:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Петр Порошенко считает, что правоохранительные органы должны в ближайшее время провести публичный отчет о результатах следствия убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил во время встречи с семьей Шеремета и представителями международной организации Комитет защиты журналистов, сообщает пресс-служба президента Украины.


Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

Петр Порошенко отметил, что он, как и журналисты, заинтересован в прозрачном расследовании убийства Павла Шеремета.

«Глава государства заверил, что готов сделать все от него зависящее для полного расследования. Президент подчеркнул, что правоохранительные органы должны в ближайшее время провести публичный отчет о результатах следствия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Более месяца назад Петр Порошенко уже призывал правоохранительные органы публично отчитаться о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сказал во вторник, 6 июня, во время встречи с представителями СМИ по случаю их профессионального праздника.

Напомним, 20 июля 2016 года в Киеве взорвался автомобиль, в котором был известный белорусский журналист Павел Шеремет. Последние пять лет он проживал в Украине.

Правоохранители причиной произошедшего назвали срабатывание установленного под днищем авто взрывного устройства. В качестве основной версии мотива убийства полиция считает профессиональную деятельность журналиста. Следователи выяснили, что бомбу установили мужчина и женщина. Они попали на видео с камер наблюдения. За помощь в поиске полиция Киева, а также бывший мэр столицы объявили вознаграждение. Павла Шеремета похоронили 23 июля прошлого года в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Петр Порошенко отметил, что он, как и журналисты, заинтересован в прозрачном расследовании убийства Павла Шеремета.

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