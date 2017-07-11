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Российский военный советник погиб в Сирии в результате минометного обстрела

11.07.2017 23:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Российский военный советник погиб в Сирии, в провинции Хама, в результате внезапного минометного обстрела. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

«В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник, капитан Николай Афанасов. Николай Афанасов находился в Сирийской Арабской Республике в составе аппарата российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск», — говорится в сообщении ведомства.

Капитан Афанасов посмертно представлен командованием к государственной награде, сказали в министерстве.

Напомним, с начала военной операции России в Сирии, по официальным данным, погибли 32 российских военных.

 
 
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Он посмертно представлен командованием к государственной награде, сказали в министерстве.

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