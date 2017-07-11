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США провели испытания по перехвату аналога баллистической ракеты КНДР
12.07.2017 07:05 — Новости Мира | Tut.by
Американские военные провели испытания системы противоракетной обороны THAAD, аналогичной той, которая была развернута на Корейском полуострове. В ходе испытаний была успешно сбита мишень в виде баллистической ракеты средней дальности, сообщает
Испытание стало первой проверкой возможности системы THAAD проводить перехват подобной цели. При этом ракета-мишень была разработана как аналог тех ракет, испытания которых ранее проводила КНДР. Их радиус поражения оценивается в дистанцию от 3000 до 5500 км. Таким образом, подобные ракеты могут угрожать военной базе США на острове Гуам.
«Успешная демонстрация действия THAAD против баллистических ракет средней дальности укрепляет обороноспособность страны против растущей ракетной угрозы Северной Кореи и других странах», — прокомментировали испытания в Агентстве по противоракетной обороне США.
Испытания были проведены в небе над Аляской. Ракета-мишень была запущена с самолета C-17, после чего противоракеты THAAD успешно провели ее перехват.
Вскоре после запуска американский постпред в ООН Никки Хейли заявила, что США будут
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В ходе испытаний была успешно сбита мишень в виде баллистической ракеты средней дальности.
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