Глава ЦРУ рассказал об уликах применения химоружия в Сирии, угрозе Ирана, КНДР и терроризма

Спецслужбы США располагают надежными уликами, которые подтверждают применение властями Сирии химического оружия в апреле текущего года, заявил во вторник вечером директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео, выступая на открытом для общественности мероприятии, которое было организовано в пригороде Вашингтона в Тайсонс-Корнер (штат Вирджиния) американской неправительственной организацией «Альянс разведки и национальной безопасности».



Майкл Помпео. Фото: Reuters

Помпео рассказал, как президент США Дональд Трамп поручил разведке воссоздать картину произошедшего в свете появления информации об использовании боевых отравляющих веществ 4 апреля в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб. Необходимая работа была проделана, заявил глава ЦРУ.

«Я сказал ему [Трампу], что разведывательное сообщество пришло к выводу о том, что при атаке действительно было использовано химическое оружие, и что оно было применено сирийским режимом, — отметил он. — Но я знал, что разведывательное сообщество располагало надежными уликами, уликами, которые мы могли предоставить президенту и на которые он мог полагаться».

В чем те заключались, глава ключевого американского разведывательного ведомства уточнять не стал. По словам Помпео, он заверил Трампа в том, что спецслужбы уверены в своих заключениях. «Г-н президент, мы испытываем высокую степень уверенности, что именно это и имело место», — сказал глава ведомства, согласно изложенной им информации, хозяину Белого дома.

По решению Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами Tomahawk «по тому самому аэродрому, с которого была совершена [химическая] атака», добавил Помпео.

По данным Министерства обороны России, сирийская авиация в Хан-Шейхуне разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. Вашингтон же обвинил в проведении химатаки Дамаск, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс.

29 июня ОЗХО опубликовала доклад, в котором говорится, что в Хан-Шейхуне был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. В результате его применения погибли почти 100 человек, в том числе множество детей. Теперь этот документ будет передан совместной комиссии ОЗХО и ООН, которая установит виновных в химической атаке.

Иран стремится стать гегемоном на Ближнем Востоке

Иран стремится занять доминирующие позиции на Ближнем Востоке и является крупнейшим вызовом для США в данном регионе в долгосрочной перспективе, считает Помпео.

«В лице Ирана мы сталкиваемся с противником «на марше». В отличие от ИГ и его «халифата"-миража, Исламская Республика Иран является мощным государством, представляющим собой самого крупного в мире спонсора терроризма. Его сила и влияние продолжают расти, особенно в последние годы. Если смотреть на происходящее в Сирии, Йемене и Ираке, то можно увидеть угрозу», — отметил Помпео.

С его точки зрения, Иран «явно добивается того, чтобы стать державой-гегемоном в регионе». «Несмотря на то, что в настоящее время мы концентрируем внимание на том, чтобы уничтожить ИГ, крупнейший вызов нам на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе представляет собой Иран, и ЦРУ будет играть центральную роль в отражении этой угрозы», — заявил глава ведомства.

Запрет на въезд в США граждан ряда исламских государств

Временный запрет на въезд в США граждан ряда исламских государств не грозит обострением террористической угрозы в адрес американцев, считает Помпео. На прямой вопрос на данную тему он ответил лаконичным «нет». От других комментариев на этот счет руководитель ключевого разведывательного ведомства США воздержался.

Затронув проблематику угрозы со стороны ИГ, глава ЦРУ заявил, что эта сеть, судя по всему, ориентируется на проведение «не крупных атак в стиле „Аль-Каиды“, а небольших вылазок, которые можно устроить с легкостью, со сравнительно небольшим планированием». Спецслужбам США не следует расслабляться в связи с поражениями , которые ИГ терпит в Ираке и Сирии, предупредил он. «В Америке есть множество грузовиков и тротуаров, как и во Франции с Великобританией», — сказал по этому поводу Помпео. Он имел в виду теракты с применением автотранспорта, совершенные экстремистами в последние несколько месяцев в Европе.

Дональд Трамп в конце января подписал указ об ужесточении иммиграционного контроля, вызвавший бурю протестов в самих США и за их пределами, в марте. Документ вводит запрет на срок в 90 дней на прием на американской территории граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сомали, Судана и Сирии. Реализация указа была оспорена в судах США правозащитниками. Однако в конце июня Верховный суд США частично восстановил действие распоряжений президента, следующие слушания по этому делу состоятся в октябре.

Угроза со стороны КНДР

Нынешняя американская администрация не допустит дальнейшего развития программ создания ядерного оружия и средств его доставки, реализуемых КНДР, заявил Помпео. Он подтвердил, что Пхеньян, в соответствии с выводами правительства США, впервые осуществил 4 июля испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

«Как мы видели на прошлой неделе, Северная Корея произвела пуск ракеты, которая пролетела больше всех ее предшественниц, — МБР. Это подчеркивает серьезную угрозу», — сказал глава разведывательного ведомства США.

«На протяжении 20 лет Америка свистела, проходя мимо кладбища, когда имела дело с проблемой Северной Кореи (то есть пыталась сохранить бодрый вид, несмотря на серьезность положения — прим. корреспондента ТАСС), — заявил Помпео. — Мы не намерены [действовать таким образом], чтобы она [проблема] сохранялась еще такое же время». По выражению руководителя ведомства, 20 лет Вашингтон позволял Пхеньяну «развивать свои оружейные системы». «Настала пора этому прекратиться», — предупредил он.

Центральное телевидение КНДР объявило в прошлый вторник о проведении первого успешного запуска МБР «Хвасон-14». Максимальная высота полета ракеты якобы составила 2802 км, дальность — 933 км. Правительство США в связи с этим заявило об обострении угрозы со стороны КНДР и потребовало «глобальных действий» в ответ на нынешний шаг Пхеньяна. Между тем Россия квалифицировала испытанную Северной Кореей ракету как имевшую среднюю дальность.