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Китай направил военных на создание первой зарубежной базы

12.07.2017 11:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Корабли с китайскими военными отправились в Джибути (Восточная Африка) для того, чтобы создать там первую зарубежную военную базу, сообщает «Синьхуа».


Фото: Reuters

«Создание базы в Джибути — решение двух стран, принятое по результатам дружественных переговоров, в общих интересах народов обеих стран», — пишет издание.

Новая база позволит Китаю выполнять миссии по сопровождению и поддержанию мира, а также обеспечению гуманитарной помощью стран Африки и Западной Азии, говорится в статье.

Главным образом объект будет использоваться для снабжения китайских военных подразделений, выполняющих задачи по патрулированию судов, а также миротворческие и гуманитарно-спасательные миссии.

«База будет способствовать эффективному выполнению задач НОАК за рубежом, включая военное сотрудничество, проведение совместных военных учений и тренировок, эвакуацию китайских эмигрантов, проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях», — говорится в статье.

Строительство базы в Джибути началось в 2016 году. Она будет обслуживать более 2 тыс. китайских военнослужащих, принимающих участие в миротворческих операциях в Африке и занимающихся борьбой с пиратством в Индийском океане.

Ранее, 6 июля, сообщалось о том, что Китай принял на вооружение самый большой военно-транспортный самолет в мире, грузоподъемность которого составляет 66 т. По информации «Синьхуа», это китайская разработка. Самолет предназначен для перевозки солдат, военной техники и грузов на дальние расстояния.

 
 
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Новая база позволит Китаю выполнять миссии по сопровождению и поддержанию мира, а также обеспечению гуманитарной помощью стран Африки и Западной Азии, говорится в...

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