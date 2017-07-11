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Киев заявил об обсуждении с иностранными партнерами "закона о Донбассе"
12.07.2017 12:58 — Новости Мира | Tut.by
Украинская сторона находится в контакте с иностранными партнерами в вопросе обсуждения законопроекта «Об особенностях государственной политики по поводу восстановления территориальной целостности и суверенитета» на Донбассе, заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. Об этом сообщает «
Елисеев заявил, что с 10 июля Киев работает «в контакте с нашими ключевыми партнерами, прежде всего США, Германией, Францией, чтобы скоординировать этот проект». «Мы уже получили первую обнадеживающую реакцию со стороны партнеров», — сказал он.
По словам Елисеева, законопроект должен показать стратегию интеграции и восстановления суверенитета отдельных районов Донецкой и Луганской областей политико-дипломатическим путем. Он подчеркнул, что основой для любых проектов в этом направлении остаются минские соглашения.
СНБО Украины до осени отложил рассмотрение законопроекта о «деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Это было сделано для проведения консультаций с иностранными партнерами Киева.
14 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что по его поручению начата разработка законопроекта «О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса», в рамках которого будут определены конкретные шаги «для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима». 19 июня СМИ сообщили, что в рамках данного законопроекта планируется «отменить режим АТО», введя в прифронтовых районах Луганской и Донецкой областей военное положение.
В конце июня Киев обнародовал детали так называемой «
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