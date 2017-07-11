ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Киев заявил об обсуждении с иностранными партнерами "закона о Донбассе"

12.07.2017 12:58 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Украинская сторона находится в контакте с иностранными партнерами в вопросе обсуждения законопроекта «Об особенностях государственной политики по поводу восстановления территориальной целостности и суверенитета» на Донбассе, заявил ​замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. Об этом сообщает «Интерфакс».


Фото: Reuters

Елисеев заявил, что с 10 июля Киев работает «в контакте с нашими ключевыми партнерами, прежде всего США, Германией, Францией, чтобы скоординировать этот проект». «Мы уже получили первую обнадеживающую реакцию со стороны партнеров», — сказал он.

По словам Елисеева, законопроект должен показать стратегию интеграции и восстановления суверенитета отдельных районов Донецкой и Луганской областей политико-дипломатическим путем. Он подчеркнул, что основой для любых проектов в этом направлении остаются минские соглашения.

СНБО Украины до осени отложил рассмотрение законопроекта о «деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Это было сделано для проведения консультаций с иностранными партнерами Киева.

14 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что по его поручению начата разработка законопроекта «О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса», в рамках которого будут определены конкретные шаги «для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима». 19 июня СМИ сообщили, что в рамках данного законопроекта планируется «отменить режим АТО», введя в прифронтовых районах Луганской и Донецкой областей военное положение.

В конце июня Киев обнародовал детали так называемой «формулы Макрона» — списка мер по деэскалации конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины, предложенных президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время встречи в Париже с Порошенко. В список неотложных мер входит, в частности, полное соблюдение режима прекращения огня, беспрепятственный доступ ОБСЕ к районам Донецкой и Луганской областей, обеспечение безопасности международных наблюдателей, разведение сторон, отведение тяжелой техники, освобождение заложников, «деоккупация Донбасса» и вывод «российских войск и вооружений».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Китай направил военных на создание первой зарубежной базы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика