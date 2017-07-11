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Обвинение запросило пожизненный срок для убийцы Бориса Немцова

12.07.2017 13:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Прокурор Мария Семененко попросила приговорить к пожизненному лишению свободы Заура Дадаева, которого присяжные признали виновным в убийстве Бориса Немцова. Обвинение также просит назначить Дадаеву штраф 200 тысяч рублей.


Фото: Reuters

Помимо этого, обвинение просит лишить Дадаева, служившего во Внутренних войсках, звания лейтенанта и ордена Мужества.

Анзора Губашева Семененко попросила приговорить к 23 годам строгого режима с таким же штрафом. Его брата Шадида Губашева попросили приговорить к 21 году строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей.

Темирлана Эскерханова попросили приговорить к 19 годам лишения свободы, Хамзата Бахаева — к 17 годам.

Ранее присяжные в своем вердикте признали всех подсудимых виновными по всем пунктам и постановили, что никто из них не заслуживает снисхождения. Все подсудимые заявили о своей невиновности и сообщили, что оговорили себя на первых допросах.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы на Большом Москворецком мосту поздним вечером 27 февраля 2015 года.

 
 
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Ранее присяжные в своем вердикте признали всех подсудимых виновными по всем пунктам и постановили, что никто из них не заслуживает снисхождения. Все подсудимые...

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