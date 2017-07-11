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ЕС требует от Лондона признать финансовые претензии за Brexit

12.07.2017 15:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Великобритания должна признать многомиллиардные финансовые претензии ЕС за предстоящий Brexit, считают в Брюсселе. В Лондоне такие требования называют шантажистскими.


Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье. Фото: Reuters

Евросоюз потребовал от Великобритании признать его многомиллиардные финансовые претензии к Лондону за предстоящий выход страны из состава ЕС (Brexit). Переговоры о будущих отношениях между обеими сторонами могут начаться лишь после того, как будет достигнут прогресс по трем крупным вопросам — статусу граждан ЕС в Великобритании, Северной Ирландии и финансовым претензиям к Лондону, заявил глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 12 июля.

По его словам, эти три темы неразрывно связаны друг с другом. «Прогресса по одной или двум из этих тем будет недостаточно для того, чтобы позволить нам перейти к дискуссиям о наших будущих отношениях», — предупредил Барнье. Он подчеркнул, что финансовые претензии к Великобритании не являются требованием «выкупа». Речь идет о финансовых обязательствах, которые Лондон принял на себя во время членства в ЕС, пояснил глава делегации Евросоюза.

До сих пор Брюссель называл суммы от 40 до 100 млрд евро. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, однако, 11 июля вновь отверг подобные требования и назвал эти суммы «шантажистскими». В ближайший понедельник, 17 июня, состоится первый реальный раунд переговоров между Брюсселем и Лондоном по Brexit.

 
 
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В Лондоне такие требования называют шантажистскими.

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