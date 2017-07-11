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Украинские СМИ опубликовали законопроект о реинтеграции Донбасса
12.07.2017 18:21 — Новости Мира | Tut.by
Украинские СМИ опубликовали в среду текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада может рассмотреть в осеннюю сессию. Текст документа, который планировалось рассмотреть и утвердить на заседании СНБО 10 июля, обнародовало «
В соответствии с документом, разработанным Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), реинтеграция Донбасса предполагает возможность введения в регионе военного положения по распоряжению президента Петра Порошенко. Глава государства также «может принимать решение об использовании Вооруженных сил Украины, иных, предусмотренных законами Украины, военных формирований в Донецкой и Луганской областях» «для сдерживания и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации, возобновления территориальной целостности Украины».
В Донецкой и Луганской областях временно оккупированной признается сухопутная территория, в границах которой «формирования вооруженных сил РФ и незаконные формирования, созданные при участии РФ и управляемые ею, а также оккупационная администрация РФ установили и реализуют свою власть». Оккупированными признаются также внутренние и внешние морские воды и воздушное пространство над этими территориями.
В отношении оккупированных территорий устанавливается особый правовой режим пересечения границ, реализации и обеспечения прав и свобод человека. За всеми физическими и юридическими лицами, независимо от того, являются они переселенцами или нет, сохраняется право собственности на принадлежащее им имущество на оккупированных территориях.
Статьи законопроекта, которые касаются государственной политики в отношении временно оккупированных территорий, предполагают восстановление государственного суверенитета Украины на этих территориях, их освобождение и восстановление в их пределах конституционного строя, а также защиту прав и свобод граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.
Восстанавливать государственный суверенитет предполагается «при осуществлении политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений минского протокола от 5 сентября 2014 года, а также минского меморандума от 19 сентября того же года и комплекса мер от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования».
Вместе с тем, в тексте опубликованного законопроекта не упоминается о выполнении таких положений
Рассмотрение законопроекта было назначено на 10 июля, но глава СНБО Александр Турчинов перенес рассмотрение, пояснив, что необходимы «дополнительные консультации с нашими стратегическими партнерами».
В то же время, чиновники и депутаты, с которыми общались украинские журналисты, допускают, что парламент рассмотрит документ осенью.
Указывается также, что в проекте документа, который оказался в распоряжении журналистов, отсутствуют переходные положения, которые традиционно входят в текст законопроекта.
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Киев признает "отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными Российской Федерацией".
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