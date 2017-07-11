Украинские СМИ опубликовали законопроект о реинтеграции Донбасса

Украинские СМИ опубликовали в среду текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада может рассмотреть в осеннюю сессию. Текст документа, который планировалось рассмотреть и утвердить на заседании СНБО 10 июля, обнародовало « Громадське ». Его подлинность не подтверждена.



Скриншот первой страницы законопроекта

В соответствии с документом, разработанным Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), реинтеграция Донбасса предполагает возможность введения в регионе военного положения по распоряжению президента Петра Порошенко. Глава государства также «может принимать решение об использовании Вооруженных сил Украины, иных, предусмотренных законами Украины, военных формирований в Донецкой и Луганской областях» «для сдерживания и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации, возобновления территориальной целостности Украины».

В Донецкой и Луганской областях временно оккупированной признается сухопутная территория, в границах которой «формирования вооруженных сил РФ и незаконные формирования, созданные при участии РФ и управляемые ею, а также оккупационная администрация РФ установили и реализуют свою власть». Оккупированными признаются также внутренние и внешние морские воды и воздушное пространство над этими территориями.

В отношении оккупированных территорий устанавливается особый правовой режим пересечения границ, реализации и обеспечения прав и свобод человека. За всеми физическими и юридическими лицами, независимо от того, являются они переселенцами или нет, сохраняется право собственности на принадлежащее им имущество на оккупированных территориях.

Статьи законопроекта, которые касаются государственной политики в отношении временно оккупированных территорий, предполагают восстановление государственного суверенитета Украины на этих территориях, их освобождение и восстановление в их пределах конституционного строя, а также защиту прав и свобод граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.

Восстанавливать государственный суверенитет предполагается «при осуществлении политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений минского протокола от 5 сентября 2014 года, а также минского меморандума от 19 сентября того же года и комплекса мер от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования».

Вместе с тем, в тексте опубликованного законопроекта не упоминается о выполнении таких положений Минских соглашений как амнистия, возобновление экономических связей с Донбассом, децентрализация власти и предоставление особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей, проведении на этих территориях выборов.

Рассмотрение законопроекта было назначено на 10 июля, но глава СНБО Александр Турчинов перенес рассмотрение, пояснив, что необходимы «дополнительные консультации с нашими стратегическими партнерами».

В то же время, чиновники и депутаты, с которыми общались украинские журналисты, допускают, что парламент рассмотрит документ осенью.

Указывается также, что в проекте документа, который оказался в распоряжении журналистов, отсутствуют переходные положения, которые традиционно входят в текст законопроекта.