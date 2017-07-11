Гигантский айсберг размером с мегаполис откололся от Антарктиды

Ученые сообщают о крупнейшем в истории айсберге весом в 1 трлн тонн, который откололся от Антарктиды и пустился в свободное плавание.

По словам ученых, размеры ледника достигают 6 000 квадратных метров, а толщина – более 200 метров. В такой объем вместились бы 17 городов, равных Минску, или 2,5 Москвы.

Сообщается, что айсберг был частью шельфового ледника Ларсена, где несколько лет назад образовалась трещина, в июне ее размер увеличился до 13 км.

Ученые считают, что айсберг (которого они назвали А 68) далеко не уплывет, за ним буду наблюдать и сообщать ситуацию.

Причинами раскола они считают повышение температуры воздуха, на Антарктиде она выросла на 2,5 градуса Цельсия.