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Соцсети теряются в догадках: кто приехал на остров Валаам, если водитель у этого человека - Путин?
12.07.2017 19:07 — Новости Мира | Tut.by
Владимир Путин 11 июля прибыл на остров Валаам, где находится крупный Спасо-Преображенский монастырь. Повестка мероприятия не так интересовала общественность, как вопрос — с кем же приехал президент России.
Кто был в Mercedes?
О том, что Путин приехал на Валаам 11 июля не один, а «в сопровождении неизвестного спутника или спутницы»,
В начале сюжета показано, как Путин покидает водительское место кроссовера «Мерседес», после чего открывает заднюю дверь. Там в это время находится человек, а на коленях у него нечто, напоминающее темно-красную сумку. Человек показывает Путину пальцем в сторону. Сам президент при этом без пиджака.
«Открыв дверь, Путин протягивает руку. Возможно, он хотел либо помочь пассажиру выйти, либо взять пиджак с заднего сиденья машины, поскольку он одет в рубашку, — написал „Дождь“ в расширенном варианте заметки. — Лица пассажира не видно, но на более качественных кадрах, которые „Дождю“ предоставило агентство Ruptly, видно, что на коленях у человека красная сумка. Сам этот человек одет неофициально — видно, что он в одежде с коротким рукавом. Неясно, мужчина это или женщина».
Видео, на которое обратил внимание «Дождь», было
Песков: это мужчина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал изданию
По словам Пескова, на заднем сиденье сидит мужчина, который является сотрудником службы безопасности.
«Это мужчина. Безопасность», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.
На вопрос
Обычно, когда Путин садится сам за руль, на заднем сиденье находятся сотрудники ФСО. Временами сзади ездят переводчики (если пассажиром едет иностранец) или сотрудницы службы протокола (если визит к значимому человеку).
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О том, что Путин приехал на Валаам 11 июля не один, а "в сопровождении неизвестного спутника или спутницы", сообщил в среду телеканал "Дождь"
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