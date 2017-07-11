ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соцсети теряются в догадках: кто приехал на остров Валаам, если водитель у этого человека - Путин?

12.07.2017 19:07 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Владимир Путин 11 июля прибыл на остров Валаам, где находится крупный Спасо-Преображенский монастырь. Повестка мероприятия не так интересовала общественность, как вопрос — с кем же приехал президент России.


Кадр из видео Ruptly

Кто был в Mercedes?

О том, что Путин приехал на Валаам 11 июля не один, а «в сопровождении неизвестного спутника или спутницы», сообщил в среду телеканал «Дождь» cо ссылкой на кадры видео с прибытием российского президента к Спасо-Преображенскому монастырю, на которых он управляет автомобилем Mercedes ML.

В начале сюжета показано, как Путин покидает водительское место кроссовера «Мерседес», после чего открывает заднюю дверь. Там в это время находится человек, а на коленях у него нечто, напоминающее темно-красную сумку. Человек показывает Путину пальцем в сторону. Сам президент при этом без пиджака.

«Открыв дверь, Путин протягивает руку. Возможно, он хотел либо помочь пассажиру выйти, либо взять пиджак с заднего сиденья машины, поскольку он одет в рубашку, — написал „Дождь“ в расширенном варианте заметки. — Лица пассажира не видно, но на более качественных кадрах, которые „Дождю“ предоставило агентство Ruptly, видно, что на коленях у человека красная сумка. Сам этот человек одет неофициально — видно, что он в одежде с коротким рукавом. Неясно, мужчина это или женщина».

Видео, на которое обратил внимание «Дождь», было показано накануне в новостях на телеканале «Звезда». Другие государственные каналы не включили этот фрагмент в свои сюжеты, подчеркивал «Дождь».


Кадр из видео Ruptly

Песков: это мужчина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал изданию Газета.Ru, кем был «неизвестный спутник» Владимира Путина в поездке в монастырь на Валааме.

По словам Пескова, на заднем сиденье сидит мужчина, который является сотрудником службы безопасности.

«Это мужчина. Безопасность», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.

На вопрос РБК, почему президент открывал дверь сотруднику службы безопасности, или, возможно, он просто хотел что-то взять, Песков ответил: «Что-то хотел взять».

Обычно, когда Путин садится сам за руль, на заднем сиденье находятся сотрудники ФСО. Временами сзади ездят переводчики (если пассажиром едет иностранец) или сотрудницы службы протокола (если визит к значимому человеку).

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что Путин приехал на Валаам 11 июля не один, а "в сопровождении неизвестного спутника или спутницы", сообщил в среду телеканал "Дождь"

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Украинские СМИ опубликовали законопроект о реинтеграции Донбасса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика