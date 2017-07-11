К нашумевшей встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой причастны как минимум четыре человека. DW собрала самую важную информацию о них.



Дональд Трамп-младший. Фото: Reuters

Cвязанные с Россией обвинения продолжают преследовать президента США Дональда Трампа. Теперь пришел черед Дональда Трампа-младшего. Первенец хозяина Белого дома в июне 2016 года встретился с с российским адвокатом Наталией Весельницкой, как пишут американские СМИ, для получения компромата на кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Встречу организовал пиар-менеджер Роб Голдстоун от имени, как он сам уверяет, своего клиента Эмина Агаларова, сына бизнесмена Араза Агаларова. Кто все эти люди и что их связывает?

Дональд-младший — от алкогольной зависимости до вице-президента

Дональду Трампу-младшему в этом году исполняется 40 лет. Он родился в Нью-Йорке в браке президента Трампа и его первой супруги, чешской модели Иваны. Дональд-младший закончил Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете, где в свое время учился и его отец. Получив диплом специалиста в сфере финансов и недвижимости, он взял тайм-аут и год решил прожить в свое удовольствие, занимаясь охотой и рыбалкой.

Вернувшись в 2001 году в Нью-Йорк, Трамп-младший присоединился к бизнес-империи отца. Его первым детищем стало развитие Trump Place на Манхэтенне. С годами он дорос до поста исполнительного вице-президента Trump Organization. Под его опекой были различные строительные проекты, отели, дома отдыха и поля для гольфа как в США, так и за рубежом.

В личной жизни Трамп-младший также пошел по стопам отца, женившись в 2005 году на модели. У него и Ванессы Хейдон пятеро детей. А после победы отца на президентских выборах Дон, как называют его американские СМИ, присоединился к временной переходной команде в Белом доме. Позднее Трамп-старший объявил, что передает весь бизнес под контроль двух сыновей — Дона и Эрика. Теперь у них новые планы — начать строительство отелей среднего класса в тех местах, где отец набрал больше всего голосов, сообщает Busіness Insider.



Дональд Трамп-младший с отцом. Фото: Reuters

Дон не впервые причиняет головную боль отцу. В молодости у него были проблемы с алкоголем, один раз его даже арестовали за распитие спиртных напитков в общественном месте. Посты в Twitter-аккаунте Трампа-младшего порой вызывают не меньше шума, чем президентские. В одном из них в прошлом году он сравнил беженцев с конфетами Skittles: «Если бы у меня была горсть конфет Skittles и я бы сказал вам, что только три из них могут убить вас, вы бы взяли немного? Вот такая у нас проблема с сирийскими беженцами. Сделаем Америку снова великой!» В том же году первенец президента запостил фото убитого им на охоте леопарда, чем вызвал волну возмущения.

Дон — один из самых ярых защитников отца. В июне, во время дачи показаний экс-главой ФБР Джеймсом Коми в комитете Палаты представителей Конгресса, Трамп-младший запостил 80 твитов, подсчитали американские СМИ.

Наталья Весельницкая — адвокат интересов Кремля?

Наталья Весельницкая начала свою карьеру в прокуратуре Подмосковья. Как пишет The New York Times, очень быстро она приобрела репутацию грозного оппонента, умеющего наводить страх как в зале заседаний, так и в коридорах суда, где могла припугнуть своих противников санкциями со стороны властей. Как рассказывала сама Весельницкая, она выиграла более 300 дел.



Наталья Весельницкая. Скриншот видео телеканала NBC

Один из адвокатов, пересекавшийся с ней в зале суда, описывает The New York Times манеру работы Весельницкой так: 20 процентов закона и 80 процентов игры. Позднее она стала адвокатом, работает в юридической компании Camerton Consulting в Москве. Больше десяти лет представляла интересы семьи экс-министра транспорта Московской области Петра Кацыва. Весельницкая помогла сыну Кацыва избежать уголовного преследования по обвинению в отмывании денег в Нью-Йорке, пишут американские издания.

По данным ABC News, последние четыре года Весельницкая занималась лоббированием отмены «списка Магнитсткого». В адвокатских кругах Москвы Весельницкую называют доверенным лицом, часто отстаивающим в судах интересы госпредприятий и высших чиновников, сообщает The New York Times. Тем не менее прес-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент России никогда не слышал о Наталье Весельницкой.

Роб Голдстоун — друг семьи Трампов и организатор встречи

Роб Голдстоун родился в Великобритании, работает пиар-менеджером для компании Oui2 entertainment. Как пишет CNN, в списке его клиентов были Майкл Джексон, Би Би Кинг, Ричард Брэнсон и другие знаменитости. Голдстоун знает семью Трампа после того, как в 2013 году помог им провести в Москве конкурс «Мисс Вселенная», где даже был среди членов его жюри.

В то время Голдстоун представлял интересы крупного азербайджанско-российского бизнесмена Араза Агаларова, основателя Crocus Group. Именно он и пригласил Трампа устроить конкурс в России. После победы Трампа на выборах Голдстоун запостил в Instagram фото с футболкой Russia, пишет Busіness Insider.



Эмин Агаларов, Араз Агаларов и Роб Голдстоун на конкурсе Мисс США-2013. Фото: Reuters

Семья Агаларовых — друзья-миллиардеры

Бизнес империю 61-летнего Араза Агаларова аналитики оценивают в 1,9 миллиарда долларов. В 1989 году он основал агенство недвижимости под названием Crocus Group. Сейчас компания имеет тесные связи с российским правительством, пишет Forbes. Она получила множество котрактов со связанными с государством агенствами, а также была названа генподрядчиком строительства стадионов, на которых пройдут матчи чемпионат мира по футболу 2018 года.

Во владении империи Агаларова много особняков и резиденций по всей России, включая московский Crocus City Mall. В 2013 году президент Владимир Путин наградил Араза Агаларова орденом Почета.

По данным CNN, Агаларов заплатил Дональду Трампу как миниум 14 миллионов долларов за то, чтобы провести в Москве конкурс «Мисс Вселенная», права на который в то время принадлежали Трампу. Финал конкурса прошел в принадлежащем Агаларовым Crocus Сity Hall. С тех пор семьи тесно дружат. По данным Busіness Insider, Агаларовы и Трамп даже планировали построить Trump Tower в Москве, но проект не пошел.